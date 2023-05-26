Yabancı ziyaretçi sayısı nisanda yüzde 29 arttı

Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, Ocak-Nisan döneminde ise yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 27.51 artışla 9.53 milyon olarak gerçekleşti.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında yılın ilk dört ayında Rusya Federasyonu yüzde 134.94 artış ve 1.15 milyon kişi ile ilk sırada yer alırken; bu ülkeyi yüzde 18.74 artış ve 966 bin 336 ziyaretçi ile Almanya, yüzde 17.45 artış ve 797 bin 956 ziyaretçi ile de Bulgaristan izledi.

Bu ülkeleri 623 bin 567 kişi ile İran ve 529 bin 543 kişi ile İngiltere takip etti.