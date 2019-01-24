Yabancı ziyaretçi sayısında Ruslar ilk sırada

24 Ocak 2019

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2018 yılında kara, hava, deniz ve demir yolunu kullanarak 39 milyon 468 bin 492 yabancı Türkiye'ye giriş, 39 milyon 315 bin 104 kişi ise çıkış yaptı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'ye 2013 ve 2014 yıllarında en çok Almanlar, Ruslar ve İngilizler giriş yaptı. Almanya, Rusya ve Bulgaristan vatandaşları 2015'te Türkiye'ye girişte ilk 3 sırayı alırken, 2016'da Almanya, Gürcistan ve Bulgaristan vatandaşları ilk 3 sırayı paylaştı.

2017 yılında Türkiye'ye giriş yapan ülkeler arasında ilk sırada 4 yıl sonra değişiklik yaşandı. 2017'de Rusya 4 milyon 702 bin 482 kişiyle ilk sırada yer buldu. Almanya 3 milyon 519 bin 206 kişiyle ikinci, İran 2 milyon 497 bin 812 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl Türkiye'ye en çok ziyaretçi 2017'de olduğu gibi Rusya'dan geldi. Geçen yıl 5 milyon 986 bin 184 kişiyle Rusya ilk sırada yer alırken, Almanya 4 milyon 489 bin 71 kişiyle ikinci, Bulgaristan 2 milyon 412 bin 45 kişiyle üçüncü sırada yer aldı.

39 milyon yabancı Türkiye'ye geldi

Kara, hava, deniz ve demir yoluyla 2010 yılında 26 milyon 623 bin 911 yabancı Türkiye'ye giriş yaptı.

Bu rakam 2011'de 29 milyon 93 bin 834, 2012'de 29 milyon 704 bin 394, 2013'te 32 milyon 865 bin 309, 2014'te 35 milyon 115 bin 789, 2015'te 34 milyon 633 bin 391, 2016'da 24 milyon 686 bin 471 kişi, 2017'de ise 32 milyon 58 bin 216 olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl ise 39 milyon 468 bin 492 kişi Türkiye'ye giriş yaparken aynı dönemde ülkeden çıkış yapan yabancı sayısı ise 39 milyon 315 bin 104 oldu.

Kaynak: AA