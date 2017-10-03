'Yat krizi'nden Bodrum da darbe yedi

03 Ekim 2017

Ferhat POLAT



BODRUM - Sadece Türkiye'nin değil artık dünyanın da önemli turizm destinasyonlarından biri olarak anılan Bodrum, Yunanistan’la yaşanan ‘yat krizi’ nedeniyle zor günlerden geçiyor.



Türkiye’nin ‘beyaz bayrak’ statüsünden ‘gri bayrak’ statüsüne düşme riskine karşı tedbiren, Yunanistan karasularına gidecek Türk bayraklı ticari yatlara 25 Eylül’den bu yana izin verilmiyor. Düzenli sefer yapan yolcu gemilerinin de 12 Ekim’den sonra liman çıkışı yasaklanacak.



Yaşanan bu sıcak gelişme, sadece Yunanlı işletmecileri değil, Bodrum’daki turizmcileri de sıkıntıya düşürmüş durumda…

Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, haber sitelerinin ekonomi editörleriyle samimi bir ortamda gerçekleşen sohbette bu durumu “Gerginlikten biz de darbe yedik” sözleriyle anlatmaya başladı...

Başkan Kocadon, Türkiye’nin gri bayrağa düşürülmesi için Yunanlı yetkililerin Türk bayraklı yatlara ceza yazdığını belirterek, “Türkiye’den giden yatlara gemi muamelesi yapılıyor. Büyük cezalar kesiliyor. Hatta 50 bin euroluk tekneye 100 bin euro ceza verildiğini de gördük. Sadece para cezası ile kalmıyorlar, kaptanlara hapis cezasına kadar varıyor iş” sözlerine yer verdi. Bodrum’daki ticaret yapan Türklerle, Yunanlılar arasında hiçbir problem yaşanmadığını söyleyen Kocadon, “Onlar bizden daha mağdur durumdalar ve çok endişeliler” dedi.



Fotoğrafın geneline bakıldığında zararın sadece Yunan adalarına olmadığını, bu durumdan Bodrum’un da etkilendiğini söyleyen Kocadon, şöyle konuştu: “Örneğin, Atina’da şirket kuran bir Türk işletmeci bile teknesi buradan çıkaramıyor. Kos adasından Bodrum’a gelen ziyaretçiler var. 8 aylık döneme baktığımızda günü birlik 200-300 bin kişiden bahsediyoruz. Bunlar, yüksek harcama yapan gruplar. Pek tabi ki bu durum esnaftan turizm işletmecisine herkesi olumsuz etkiliyor.”



Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, her iki taraf için de yaşanan zorlu sürecin aşılacağına inandığını ve bunun sürdürülebilir olmadığını dile getirerek, ekim ayının ikinci haftasında bakanlık düzeyinde bir görüşme planlanıyor.

“Neyiniz varsa satın Bodrum’dan yer alın!”



Çöp ve su sorununun çözülmesi halinde Bodrum’a ilginin çok daha artacağına dikkat çeken Mehmet Kocadon, “Bugünden itibaren İstanbul dışında nerede gayrimenkulünüz varsa satın, Bodrum’da imarlı-imarsız yer alın. Çünkü iki sene sonra bir daha alamayacaksınız” uyarısını yaptı. Dünya markası otellerin Bodrum’a ilgilerinin sürdüğünü söyleyen Kocadon, “Swissotel’in iki yatırımı, Four Seasons'ın 1 milyar dolarlık yatırımı ve son olarak Ağaoğlu'nun Çinlerle 6 milyar dolarlık projesi var... Bu projeler fizibilite yapılmadan, Bodrum'un geleceğine inanılmadan yapılır mı?...” diye sorarak bu turizm merkezinin cazibesine işaret etti.