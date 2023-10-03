Yurt dışı tur satışları patladı

Setur, 2023 yılı ilk 9 ay değerlendirmesini paylaştı. Yıl içinde yaşanan gelişmeler neticesinde rezervasyon akışlarında kısa süreli bir durgunluk dönemi yaşansa da sektörün kısa sürede toparlandığı belirtiliyor. Konaklama ve misafir sayısı açısından Temmuz-Ağustos aylarında istenilen oranlar yakalanırken, sıcak havaların ve süren talebin etkisiyle sezonun uzaması, doluluk oranlarına yansıyor. Yurt içi otellerde Akdeniz Bölgesi’nin doluluk oranlarında Ege Bölgesi’ni geçtiği belirtiliyor.

Sektör dinamiklerini değerlendiren Setur Turizm Genel Müdür Yardımcısı Koray Küçükyılmaz, “Setur olarak pandemi sonrası süreç ile birlikte hızlı bir yapılanmaya giderek ürün stratejimizi genişlettik ve daha geniş kitlelere ulaştık. Müşteri deneyimini merkeze alarak operasyonel etkinliğin yanı sıra ürün yönetimi ve pazarlama stratejilerimizi dinamik yöneterek, seyahat trendlerini yakaladık, rekabetin yoğun olduğu turizm sektöründe pazar payımızı ve rekabet gücümüzü artırdık” dedi.

Yurt dışı misafir ve tur satışlarında yüzde 100’ün üzerinde artış

Küçükyılmaz sözlerine şu şekilde devam etti: “Başarılı performansımızı devam ettirdiğimiz 2023 yılına baktığımızda da yurt içi otel satışlarında geçen sene aynı döneme göre yüzde 20, cruise seyahati satışlarında yüzde 50, yurtdışına yönelik misafir sayısı ve tur sayılarında ise yüzde 100’ün üzerinde bir artış gördük. Hedefleri yakaladığımız yurt dışı tarafında 2024 yılı için pazardaki payımızı artırarak 2023 yılına göre misafir sayısı ve ciroda yüzde 100 büyüme hedefliyoruz.”

“2023 yılı hedeflerini tutturacağımızı düşünüyoruz”

Otellerin lokasyonları ve sundukları konsepte göre fiyatlandığını belirten Küçükyılmaz, yüksek sezonda fiyatlar konsept ve yıldıza göre fiyatların kişi başına 1.000 TL’den 10.000 TL’ye kadar değiştiğini söyledi. Küçükyılmaz, erken rezervasyonların uygun maliyetlerde tatil açısından büyük fırsatlar yarattığını belirtirken; “Sene başında deprem felaketi ve sonrasında seçim dönemleri gibi önemli süreçlerden geçtik. Tüm bu etkenleri göz önünde bulundurduğumuzda sektör olarak önemli bir performans sergiledik. Yurtdışı misafirlerimizin oranları da beklenilen düzeyde devam ediyor. Geçen sene 51 milyon ziyaretçi ile 46.3 milyar dolar turizm geliri elde edilmişti.

Bu senede hedef 60 milyon ziyaretçi ve 50 milyar dolar turizm geliri. İlk 9 ayda gördüğümüz rakamlar bu hedefin yakalanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Öte yandan fiyatların yılda yıla değişim göstermesi, kişilerin tatillerini benzer zamanlarda değerlendirmeleri, popüler tatil destinasyonlara ilginin her geçen sene artması gibi faktörler erken rezervasyonun önemini artırıyor. Erken rezervasyonlara yönelik kampanyalar tüketici nezdinde karşılık buluyor ve bu kampanyalara ilgi büyük oluyor” dedi.

Yurt dışında tatilcilerin uğrak yeri Avrupa

Setur değerlendirmesine göre yurt dışı turları açısından pandemi sonrası başlayan yükseliş artarak devam ediyor. Yurt dışı turlarında tatilcilerin gözdesi Avrupa olurken İtalya-Fransa-İspanya-Benelux Turları, en çok tercih edilen yurt içi-yurt dışı lokasyonlar ve turlar arasında ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada Balkan Turları, üçüncü sırada Phuket-Bali-Japonya turlarını kapsayan Uzakdoğu ve dördüncü sırada ise Sharm El Sheikh-Hurgada-Dubai Turları’nı içeren Mısır-Ortadoğu bulunuyor.

Son yıllarda artan cruise turizminde ise 2023 yılında en çok Yunan Adaları turları tercih ediliyor. Bir başka rağbet gören destinasyon ise Norveç Fiyortları oluyor.