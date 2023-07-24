Türk deri sektörü Kazakistan pazarında ihracatını katladı

Son iki yıldır Kazakistan’ı radarına alan Türk deri sektörü, 2023'ün ilk yarısında Kazakistan’a ihracatını yüzde 124’lük artışla 10,6 milyon dolardan 24 milyon dolara çıkardı.

Kazakistan pazarındaki konumunu daha da güçlendirmek isteyen Türk deri sektörü, 29 Temmuz – 2 Ağustos tarihlerinde Kazakistan’ı Sektörel Ticaret Heyeti'yle ziyareti hazırlanıyor.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Ekim 2021'de Kazakistan’daki inceleme heyeti ziyareti ve pazar araştırması sonucunda, Kazakistan pazarında daha güçlü bir konuma gelebileceklerini gördüklerini ve Kazakistan’ı hedef pazar olarak seçtiklerini dile getirdi.

Deri sektörü, ortalamayı geçti

Zandar, ihracat rakamlarındaki gelişimin tespitlerini haklı çıkardığını belirterek Türkiye ve Kazakistan arasındaki tarihi bağların iki ülke arasındaki dış ticaretin gelişimine zemin hazırladığını aktardı.

Zandar, şunları söyledi: “Kazakistan’da, Türk ihraç ürünlerinin marka değeri oldukça yüksek. Aynı zamanda güçlü kültürel işbirliklerimizin olması, iki ülke arasındaki ticaretimize olumlu yansıyor. 2023 yılının ilk yarısında Türkiye’den Kazakistan’a yapılan toplam ihracat yüzde 60’lık artışla 541 milyon dolardan 864 milyon dolara çıkarken, deri sektörümüz daha başarılı bir ihracat artış seyri ortaya koydu. İhracatımızındaki bu artışı devamlı kılmak istiyoruz. Bu amaçla 17 firmamızla Kazakistan’a gidiyoruz. Kazakistan tarafından da 250 civarında firmanın katılmasını bekliyoruz.”

Kazakistan programı sırasında ilk olarak fuar alanı ve toptan pazar yerlerini ziyaret edecekleri bilgisini veren Zandar, iki gün süreyle ikili iş görüşmeleri yaparak programı tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

İhracatta büyük artış

Türkiye, Ocak - Haziran 2023'te Kazakistan’da deri ve deri ürünleri ihracatını yüzde 124’lük artışla 10,6 milyon dolardan 24 milyon dolara çıkarırken, ayakkabı ihracatı 16,5 milyon dolarla aslan payını aldı.

Deri konfeksiyon sektörü Kazakistan’a 3,2 milyon dolarlık ihracat yaparken, saraciye sektörü 1,5 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya koydu.

Kazakistan Sektörel Ticaret Heyeti'ne Duru Deri, Guzini Deri Çanta, On-ar Ayakkabı, Şebnem Toddler Ayakkabı, Ulus Ayakkabı, Yağcığlu Ayakkabı, YNR Ayakkabı, Drt Ayakkabı, Nehir Ayakkabı, Pafi Ayakkabı, Yalgı Ayakkabı, Zandar Ayakkabı, Bozkurtsan Deri, Venüs Ayakkabı, İlhanlar Ayakkabı, Özpınarcı Ayakkabı ve Ferudun Kundura.