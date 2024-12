“Türk doğal taşını küresel bir marka yapmayı hedefliyoruz”

İMİB, EİB ve BAİB’in dahil ol­duğu proje kapsamında WAF ile imzalanan sponsorluk çerçevesinde Türk doğal taşları­nın dünya sahnesinde yer alması sağlandı. Kasım ayında düzenle­nen etkinliğe Türkiye Cumhuri­yeti Singapur Büyükelçisi Meh­met Burçin Gönenli de katıldı. ‘Land of Stone’ yani ‘Taşın Ana Vatanı’ projesi kapsamında ‘Tur­kish Stones’ markasıyla WAF’a sponsor olduklarını ifade eden İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Batal, Turkish Stones mar­kasını dünyada hak ettiği nokta­ya çıkarmak için 3 birlik bir araya geldiklerini, Türk doğal taşları­nı mimarlık dünyasının zirvesin­deki katılımcılarla buluşturduk­larını dile getirdi.

Ayrıca festiva­lin yarışma bölümünde ‘Best Use Of Stone’ (taşın en iyi kullanımı) kategorisinin de ‘Turkish Sto­nes’ sponsorluğunda düzenlen­diğini söyleyen Batal, “WAF, ge­lecek yıl Miami’de devam edecek. Biz yine orada olacağız. Turkish Stones’un uzun vadeli hedefleri arasında da, bu prestijli etkinli­ği Türkiye’de düzenlenmek bulu­nuyor” ifadelerini kullandı.

Turkish Stones markası altın­da yürütülen bu projenin Türk doğal taşını küresel bir marka haline getirmeyi hedeflediği­ni anımsatan Eyüp Batal, “Pro­je kapsamında, Turkish Stones markasının bilinirliğini ve ihra­cattaki payını artırmayı amaç­lıyoruz. Türk firmaların dünya pazarındaki önemli karar verici­lerle buluşması en önemli amaç­larımız arasında yer alıyor” dedi.

Projenin adının ‘Land of Stone’ yani, ‘Taşın Ana Vatanı’ olduğu­nu söyleyen Batal, “Projeye bu is­mi verdik çünkü üzerinde yaşadı­ğımız bu topraklar doğal taş tari­hinin başladığı topraklar. Biz de bu tarihten alınan gücü Türk do­ğal taşının tanıtılması çalışma­larında kullanmak istiyoruz ve bu konuda çalışmaya devam ede­ceğiz” diye konuştu. Türkiye’de­ki doğal taş üretiminin günümüz teknolojilerine uygun, dünya standartlarının üzerinde olduğu­nu vurgu yapan Batal, Türkiye’de çok kaliteli bir üretim gerçekleş­tirildiğini, gelen talepleri karşıla­yabilecek kapasiteye sahip oldu­ğunu kaydetti. Batal, bu zengin­liğin dünyada daha iyi bilinmesi için çalışmalara devam ettikleri­ne dikkat çekti.

Doğal taşın Oscar’ları sahiplerini buldu

‘Turkish Stones’ markası ile sponsor olunan ‘Best Use of Sto­ne’ (taşın en iyi kullanımı) katego­risinde ödülün sahibi OH HO Re­sidence by Play Architecture oldu. Taşın En İyi Kullanımı Kısa Liste­si 2024’te yer alan diğer projeler ise şunlardı: Twentyfour by 3DM Architecture, Abrahamic Family House by Adjaye Associates, Fu­ture Car Park by Daniel Statham Studio, SCORPIOS BODRUM by GEOMIM, Seddülbahir Fortress by KOOP Architects / AOMTD (Arzu Ozsavasci Architecture), Jade Apartment by Matrix De­sign, Sunita Shekhawat Flagship Store and Gallery by Studio Lotus ve Village House by Studio MK27.

Ortak projelerle tüm dünyaya ulaşılacak

4 yıl sürecek entegre pazarla­ma faaliyetleri kapsamında ta­nıtım filmleri, belgeseller, dijital video içerikleri ve basılı tanıtım materyalleri kullanılacak. Proje ile ABD, İtalya, İngiltere, Suudi Arabistan, Çin, Rusya ve Fran­sa gibi ülkelere yoğunlaşılacak. Proje için Turquality komitesi kurulurken, komitenin başkan­lığını da İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Funda Bekişoğlu üstlen­di. Ayrıca, Türkiye’nin önde ge­len mimarlarından oluşan danış­ma kurulu da projenin geleceği­ne yön veriyor. Proje ile yurt dışı etkinliklere katılmanın yanı sı­ra Türkiye’deki mimar, tasarımcı ve sanatçılarla da ortak projeler üreterek dünyaya seslenmek he­defleniyor.

“Gelecekte antik kentlerde taş kullanımını tanıtmayı hedefliyoruz”

Singapur’da düzenlenen WAF ile tanıtım çalışmalarında ilk adımı attıklarını dile getiren Eyüp Batal, bundan sonraki süreçte de dünyanın en prestijli etkinliklerine katılmayı hedeflediklerini kaydetti. Yine projeleri çerçevesinde gelecekte Türkiye’nin dünyaca ünlü antik kentleri ve bu kentlerde taşın kullanımını da tanıtmayı hedeflediklerini belirten Batal, “Bu yıl Singapur’da son kez düzenlenen WAF, Miami’de devam edecek. Turkish Stones markası ile uzun vadeli hedeflerimiz arasında, bu prestijli etkinliğin Türkiye’de düzenlenmesi de bulunuyor” şeklinde konuştu.