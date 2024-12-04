“Türk doğal taşını küresel bir marka yapmayı hedefliyoruz”
Türk doğal taşı, Singapur’da düzenlenen ve dünyanın önde gelen mimarlık festivali ‘World Architecture Festival (WAF)’de yer aldı. İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Batal, “Turkish Stones markası altında yürütülen bu proje ile Türk doğal taşını küresel bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.
İMİB, EİB ve BAİB’in dahil olduğu proje kapsamında WAF ile imzalanan sponsorluk çerçevesinde Türk doğal taşlarının dünya sahnesinde yer alması sağlandı. Kasım ayında düzenlenen etkinliğe Türkiye Cumhuriyeti Singapur Büyükelçisi Mehmet Burçin Gönenli de katıldı. ‘Land of Stone’ yani ‘Taşın Ana Vatanı’ projesi kapsamında ‘Turkish Stones’ markasıyla WAF’a sponsor olduklarını ifade eden İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Batal, Turkish Stones markasını dünyada hak ettiği noktaya çıkarmak için 3 birlik bir araya geldiklerini, Türk doğal taşlarını mimarlık dünyasının zirvesindeki katılımcılarla buluşturduklarını dile getirdi.
Ayrıca festivalin yarışma bölümünde ‘Best Use Of Stone’ (taşın en iyi kullanımı) kategorisinin de ‘Turkish Stones’ sponsorluğunda düzenlendiğini söyleyen Batal, “WAF, gelecek yıl Miami’de devam edecek. Biz yine orada olacağız. Turkish Stones’un uzun vadeli hedefleri arasında da, bu prestijli etkinliği Türkiye’de düzenlenmek bulunuyor” ifadelerini kullandı.
Turkish Stones markası altında yürütülen bu projenin Türk doğal taşını küresel bir marka haline getirmeyi hedeflediğini anımsatan Eyüp Batal, “Proje kapsamında, Turkish Stones markasının bilinirliğini ve ihracattaki payını artırmayı amaçlıyoruz. Türk firmaların dünya pazarındaki önemli karar vericilerle buluşması en önemli amaçlarımız arasında yer alıyor” dedi.
Projenin adının ‘Land of Stone’ yani, ‘Taşın Ana Vatanı’ olduğunu söyleyen Batal, “Projeye bu ismi verdik çünkü üzerinde yaşadığımız bu topraklar doğal taş tarihinin başladığı topraklar. Biz de bu tarihten alınan gücü Türk doğal taşının tanıtılması çalışmalarında kullanmak istiyoruz ve bu konuda çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Türkiye’deki doğal taş üretiminin günümüz teknolojilerine uygun, dünya standartlarının üzerinde olduğunu vurgu yapan Batal, Türkiye’de çok kaliteli bir üretim gerçekleştirildiğini, gelen talepleri karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunu kaydetti. Batal, bu zenginliğin dünyada daha iyi bilinmesi için çalışmalara devam ettiklerine dikkat çekti.
Doğal taşın Oscar’ları sahiplerini buldu
‘Turkish Stones’ markası ile sponsor olunan ‘Best Use of Stone’ (taşın en iyi kullanımı) kategorisinde ödülün sahibi OH HO Residence by Play Architecture oldu. Taşın En İyi Kullanımı Kısa Listesi 2024’te yer alan diğer projeler ise şunlardı: Twentyfour by 3DM Architecture, Abrahamic Family House by Adjaye Associates, Future Car Park by Daniel Statham Studio, SCORPIOS BODRUM by GEOMIM, Seddülbahir Fortress by KOOP Architects / AOMTD (Arzu Ozsavasci Architecture), Jade Apartment by Matrix Design, Sunita Shekhawat Flagship Store and Gallery by Studio Lotus ve Village House by Studio MK27.
Ortak projelerle tüm dünyaya ulaşılacak
4 yıl sürecek entegre pazarlama faaliyetleri kapsamında tanıtım filmleri, belgeseller, dijital video içerikleri ve basılı tanıtım materyalleri kullanılacak. Proje ile ABD, İtalya, İngiltere, Suudi Arabistan, Çin, Rusya ve Fransa gibi ülkelere yoğunlaşılacak. Proje için Turquality komitesi kurulurken, komitenin başkanlığını da İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Funda Bekişoğlu üstlendi. Ayrıca, Türkiye’nin önde gelen mimarlarından oluşan danışma kurulu da projenin geleceğine yön veriyor. Proje ile yurt dışı etkinliklere katılmanın yanı sıra Türkiye’deki mimar, tasarımcı ve sanatçılarla da ortak projeler üreterek dünyaya seslenmek hedefleniyor.
“Gelecekte antik kentlerde taş kullanımını tanıtmayı hedefliyoruz”
Singapur’da düzenlenen WAF ile tanıtım çalışmalarında ilk adımı attıklarını dile getiren Eyüp Batal, bundan sonraki süreçte de dünyanın en prestijli etkinliklerine katılmayı hedeflediklerini kaydetti. Yine projeleri çerçevesinde gelecekte Türkiye’nin dünyaca ünlü antik kentleri ve bu kentlerde taşın kullanımını da tanıtmayı hedeflediklerini belirten Batal, “Bu yıl Singapur’da son kez düzenlenen WAF, Miami’de devam edecek. Turkish Stones markası ile uzun vadeli hedeflerimiz arasında, bu prestijli etkinliğin Türkiye’de düzenlenmesi de bulunuyor” şeklinde konuştu.