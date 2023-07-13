Türk kadın mühendise önemli görev: Mühendisler Konseyi'ne seçilen ilk Türk oldu

Avrupa Birliği’nin bağımsız bir yapısı ve dünyanın en geniş sürdürülebilir enerji inovasyon ekosistemlerinden olan EIT InnoEnergy’nin Türkiye Ülke Danışmanı olan İnal’a geçtiğimiz günlerde önemli bir davet geldi. İnal, küresel enerjinin geleceğine yön verecek kuruluşlardan olan Enerji Dönüşümü İçin Mühendisler Konseyi'ne giren ilk Türk oldu.

İnal, dünya genelinde 50 mühendisten biri olarak Enerji Dönüşümü İçin Mühendisler Konseyi'ne (CEET) davet edildi. Bağımsız bir danışma kurulu olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ne hizmet eden CEET, Paris Antlaşması hedeflerine ulaşabilmek amacıyla küresel enerji dönüşümünün hızlandırılmasına odaklanıyor.

BM’nin iki forumuna katılacak

Küresel enerji dönüşümü için sürdürülebilir mühendislik çözümleri geliştirilmesi konusunda tarafsız teknik danışmanlık ve analiz sağlayacak olan Selen İnal ayrıca Birleşmiş Milletler’in Temmuz 2023’te New York’ta düzenlenecek olan Yüksek Düzeyli Siyasi Forumu’na (High Level Political Forum - HLPF) ve Aralık 2023’te Dubai’de düzenlenecek olan İklim Değişikliği Konferansı’na (COP28) katılacak. Bu anlamlı başarı, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de kadın istihdamının ve kadın yönetici oranının oldukça düşük olduğu enerji sektöründe, küresel ölçekte kadın liderliğini temsil eden dikkate değer bir örnek.