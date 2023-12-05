Türk kahvesine olan ilgi züccaciyeye de yansıyor

Uluslararası Kahve Organizasyonu’nun (ICO) verilerini paylaşan Mesut Öksüz, Türkiye’ye ithal edilen çiğ kahvede son 10 yılda büyük bir artış görüldüğünü hatırlattı ve şu verileri paylaştı: “2011 yılında 17 bin ton olan çiğ kahve ithalatı, 2014 yılında 30 bin tona, 2022’de ise 70 bin tona dayandı.

Türk kahvesi hâlâ Türkiye’de açık ara en çok tüketilen kahve olarak ağırlığını koruyor. Nielsen’in verilerine göre Türkiye’de yaklaşık yüzde 70 oranında Türk kahvesi tüketiliyor. Pulside Araştırma’nın yaptığı bir çalışmaya göre ise Türkiye’de her 10 kişiden 1’i gün içerisinde 5 bardaktan fazla kahve içiyor.”

Kahve ile ilgili ürünler geliştirildi

Mesut Öksüz, züccaciye sektörünün bu durum karşısında filtre kahve makinesinden Türk kahve makinesine, kupalardan fincanlara, bardaktan tepsiye termosa kadar kahve ile ilgili ürünlere geliştirdiğini söyledi. Kahve tüketimindeki artışın züccaciye sektörüne yansıdığına değinen Mesut Öksüz, “Eskiden çeyizlerde elektrikli Türk kahve makinesi yokken, şimdi her çeyizin içerisinde bunu görebilmek mümkün.

Herkes Türk kahvesini farklı fincanlarda sunmak istiyor. Bu da elektrikli kahve makinesi satışlarımızda ve yine kupa, fincan satışlarımızda bir hareketlilik meydana getiriyor. Eskiden yıl için 1-2 trend belirlenirken, artık firmalarımız neredeyse her ay yeni bir desen, yeni bir tasarımla fincanlarını satışa sunmaya başladılar” dedi.