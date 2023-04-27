Türk mermeri için 26 ülkeden geldiler

Fikret ÇENGEL

Doğal taş sektöründe dünyanın en önemli buluşmalarından olan Marble İzmir Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı, 26 Nisan’da kapılarını İzmir’de açtı. 29 Nisan’a kadar açık kalacak olan fuara 1000’den fazla şirket katılım gösterdi. 100 bin ziyaretçinin beklendiği fuar kapsamında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu tarafından da bir alım heyeti programı düzenlendi.

26 ülkeden 120 yabancı satın almacı alım heyeti programı kapsamında İzmir’e geldi. Gerçekleştirilen ticari görüşmelerle İzmir ve ülke ekonomisine katkı sağlayacağını ifade eden TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, “Sektör olarak bugüne kadar 6 ticaret heyetini tamamladık. Hedefimiz yılı 18 ticaret heyeti ile kapatmak.

Gelecek yıl ise heyet sayımızın 24 olmasını hedefliyoruz. Ne kadar çok heyet düzenler, ne kadar çok ülke ile teması artırırsak ihracatımıza daha büyük katkı sağlayacağımıza inanıyoruz. İşte, bu yüzden ülkemizde düzenlenen fuarlara da büyük önem veriyor ve destekliyoruz. İzmir’deki fuarımız için de Maden Sektör Kurulu olarak alım heyeti organizasyonu düzenledik.

Fuarla eş zamanlı olarak düzenlediğimiz alım heyetine; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan,, Bahreyn, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Hindistan, Hollanda, İtalya, İsrail, Katar, Kazakistan, Kuveyt, Mısır, Özbekistan, Polonya, Suudi Arabistan, Umman, Ürdün’den iş insanları katılıyor. Bu görüşmelerin ihracatımıza büyük katkı sağlamasını umuyoruz” dedi.

"Hak ettiğimiz noktada değiliz"

Türkiye maden sektörünün, 2022 yılında yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini ifade eden Rüstem Çetinkaya, “2022 yılında ürün grubu bazında metalik cevherler 2 milyar 172 milyon dolarla maden sektörünün ihracatında ilk sırada yer aldı.

İkinci sıra, 2 milyar 96 milyon dolarlık ihracatla doğal taşların oldu. Üçüncü sıradaki endüstriyel mineraller ihracatı ise 1 milyar 357 milyon dolar olarak gerçekleşti. Rakamlar da gösteriyor ki doğal taş ihracatı sektörümüz ve ülkemiz için çok büyük bir önem taşıyor. Rakamların bize gösterdiği başka bir şey daha var.

O da Türkiye olarak henüz maden ihracatında hak ettiğimiz noktada olmadığımız. Neden böyle dediğimi anlatmaya çalışayım. Türkiye, dünyada bulunan 90 maden tipinden 80’ine sahip. Yani, madencilik zengini bir ülkeyiz. Böyle bir duruma rağmen Türkiye’de madenciliğin toplam gayri safi milli hasıladan aldığı pay, yüzde 1,3. Bu oran, madencilik zengini ülkelerde yüzde 7 seviyesinde.

Çin’de yüzde 23, Rusya’da yüzde 7, Avustralya’da yüzde 9, ABD’de yüzde 7 ve Kanada’da yüzde 5. Eğer, biz de payımızı dünya ortalamasına çekersek, 42 milyar dolarlık ihracata imza atabiliriz. Yüzde 5 seviyesini dahi yakalasak, 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabiliriz” dedi. Maden sektörüne olan bakış açısının sektörü zorladığına dikkat çeken Rüstem Çetinkaya, "Birlik olursak, tek ses olursak; maden sektörü olarak 30 milyar dolarlık ihracat seviyelerini aşabiliriz” diye konuştu.