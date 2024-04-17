“Türk mermerinin markalaşmaya ihtiyacı var"

Özlem SARSIN

Mermer ocağından fabrikalara, atölyelerden makine üreticilerine kadar sektörün her aşamada farklı sorunlar yaşadığını, farklı istek ve beklentilerinin bulunduğunu vurgulayan Kuntel, sektörün gerek yurt içinde gerekse yurt dışında hak ettiği noktada yer alabilmesi için mutlaka markalaşmaya, katma değerli üretime ve teknolojiye odaklanması gerektiğini kaydetti.

“Maden Bakanlığı kurulmalı”

Türkiye’nin bir mermer ülkesi olduğunun altını çizen Nuri Kuntel, bu gelişimin sağlanabilmesi için sektörün tek bir bakanlık altında toplanması gerektiğini dile getirdi. Mutlaka bir Maden Bakanlığı kurulması gerektiğini dile getiren Kuntel, MAPEK’in yeterli olmadığını belirtti. Bir maden ocağının ruhsat aşamasından faaliyete geçebilmesi için 1,5-2 yıllık bir süreç gerektiğinden söz eden Kuntel, bu sürecin çok uzun olduğuna, dünya ile rekabet edebilmek adına önemli sorunlara yol açtığına dikkat çekti.

Sektör olarak hızlı olmak zorunda olduklarını vurgulayan Kuntel, “O kadar çok satıcı var ki. Ülkemize Mısır’dan, Brezilya’dan mermer geliyor. Bilecik, Muğla, Marmara Adası, Burdur, Afyon gibi illerimizde çok kaliteli ve eşsiz ürünlerimiz çıkıyor. Türkiye’de mermer kaynağı o kadar çok ki, hala açılmayan kaynaklarımız var. Türkiye bir mermer ülkesi, bunun hakkının verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Kurdaki belirsizlik ham madde teminine olumsuz yansıyor”

Ocaklarda yaşanan sıkıntıların yanı sıra ihracatçıların da döviz kurlarındaki baskıdan kaynaklanan sıkıntılar yaşadığını da belirten Nuri Kuntel, öte yandan döviz kurlarındaki belirsizliğin ham madde temininde ve iş sözleşmelerinde zorluklar yaşanmasına da yol açtığını söyledi. Sektördeki diğer bir sorunun da merdiven altı, kayıtsız mermer atölyelerinde yaşandığını belirten Kuntel, “Dernek olarak kayıt dışı üretim yapan atölyeleri de kayıt altına almak için çabalıyoruz. Onlara eğitimler vererek bilinçlenmelerini sağlıyoruz” dedi.

“Türk mermerinin değeri markalaşma ile artacaktır”

Bu yıl 29’uncusu düzenlenen Marble Fuarı sayesinde sektörün özellikle dış pazarda bilinirliğinin arttığını da söyleyen Nuri Kuntel, mermerci dernekleri olarak fuara kayda değer katkıda bulunduklarını ifade etti. Katma değeri olan ve küresel ölçekte bilinen bir fuarın İzmir’de yapıldığına atıfta bulunan Kuntel, “Mermercilik, dünyanın en zor mesleğidir. Mermer, tıpkı parmak izi gibidir. Dünyada bir tane bire bir damar bulamazsınız. Her coğrafyada çıkarılan bloklar sadece size özel oluyor. Bu nedenle taşlarımız mutlaka markalı olmalı. Türk mermerine değer katmalıyız. Marble Fuarı da bu anlamda önemli bir kilometre taşıdır. Fuarımızın tüm sektörümüze bereket getirmesini diliyorum” şeklinde konuştu.