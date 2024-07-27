Türk mobilyasının adı dünyada duyulmaya devam ediyor

İhracatını her yıl artıran İnegöl mobilyası için dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetleri, üreticilerle ikili görüşmeler yaparak yeni işbirliklerine imza atıyor. Son olarak Hindistan, Kenya ve Etiyopya'dan gelen alım heyetleriyle yapılan görüşmeler sonucu İnegöl mobilyasının bu ülkelere satışıyla ilgili çok sayıda sözleşme yapıldı.

Yeni pazarlar aramaya devam...

Alım heyetlerini İnegöl'e getiren firmanın sahibi Ahmet Galip Meriç, "İlk organizasyonumuzu mart ayında Özbekistan ile yaptık. Mayıs ayında Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan heyetleri, bugün de Kenya Etiyopya ve Hindistan heyetleri geldi. İkili görüşmeler ve mağaza ziyaretleri gerçekleştirildi. Bir ay sonra Togo, Gana, Kenya ve Somali, iki ay sonra da Nijer, Nijerya, Senegal ve Moritanya'dan alım heyetleri gelecek. Afrika, Orta Amerika, Asya, Rusya yani İnegöl mobilyası her yerde. Biz de burada yeni pazarlar bulmak için, yeni müşterilere ulaşmak için kendilerini buraya davet ediyoruz."

"Hindistan'da da üretim olmasına rağmen tercihimiz İnegöl"

İnegöl'e 10 yıl önce de geldiğini anımsatan Saurabh Tamboli, "Şu ana kadar 3 sözleşme imzaladık. Çalışmaya da devam edeceğiz. Türk mobilyasını Hindistanlılar çok beğeniyor. Hindistan'da da üretim olmasına rağmen İnegöl mobilyasını tercih ediyoruz" dedi.

Kenya'dan gelen David Kariuk de İnegöl mobilyasını Kenya'da daha önce duyduğunu ancak buraya ilk kez geldiğini belirterek, "Kenya turizm açısından gelişiyor. Turizm geliştikçe ziyaretçiler daha işçilikli ve kaliteli mobilyalar görmek istiyor. O yüzden İnegöl mobilyasını Kenya'ya götürmeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Etiyopyalı Kente Temesgen de, "İnegöl'e ilk kez geliyorum. Çok güzel anlaşmalarla buradan ayrılacağız. Burasının insanlarını, mobilyasını, yemeğini her şeyini beğendim" diye konuştu.