“Türk ordusu, yurdunu kanının son damlasına kadar savundu”

Türkiye tarihinde önemli yere sahip olan Çanakkale Savaşı’nın ülkenin yanı sıra dünya tarihini de değiştirdiğini söyleyen İÇDAŞ yetkilileri, Kahraman Türk ordusunun yurdunu kanının son damlasına kadar savunduğunu ve Çanakkale’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya kanıtladıklarını bildirdi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 108’inci yıl dönümünde başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize rahmet dileyen yetkililer, gazilerimizi saygı ve şükranla andıklarını belirtti.

Çanakkale’nin Ege Denizi ile Marmara Denizini birleştiren, bir yakası Asya diğer yakası Avrupa olan kara ve deniz taşımacılığına elverişli, tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm şehri olduğunu anlatan İÇDAŞ yetkilileri, “Tarım ve hayvancılık Çanakkale'deki temel ekonomik etkinlik olması nedeniyle ilin sanayi yapısı da büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalıdır.

Bunun yanında elektrik enerjisi üretimi, seramik, mobilya, demir çelik sanayisi gelişiyor. Coğrafi olarak elverişli olması nedeniyle yenilenebilir temiz enerji üretimi ile Türkiye’nin önde gelen bölgeleri arasında yer alıyor” dedi.

Çanakkale’nin tarım, hayvancılık ve sanayi tesisleri ile iç talebe katkı sunmasının yanında, demir çelik, çimento, seramik, tarımsal ürün ihracatı ile Türkiye ekonomisine ayrıca katkı sunduğunu belirten yetkililer, elektrik enerjisi üretimi ile bölge insanına ekonomik katkı sağlarken ülke elektrik enerjisi ihtiyacını da karşıladığını anlattı.

İÇDAŞ, yatırımlara hız kesmeden devam ediyor

İÇDAŞ’ın yenilebilir enerji kaynaklarına, çevre dostu üretim yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini söyleyen yetkililer, firmalarının faaliyetlerine yönelik şu bilgileri verdi: “Ulusal çelik endüstrisinin stratejik öneminin ve ülkemiz ekonomisine katkısının bilincinde olarak İÇDAŞ, köklerin den gelen tecrübe ve yüksek teknoloji kabiliyetiyle kalitede önderliği hedef edindi.

İÇDAŞ Biga Entegre Tesisleri’nde üç adet çelikhane, dört adet haddehane, iki tersane, iki liman, bu ünitelere ait çeşitli yardımcı tesisler bulunuyor. Çelikhanelerimiz yıllık 5,5 milyon ton yarı mamul, haddehanelerimiz ise yıllık 4.5 milyon ton mamul üretim kapasitesine sahip.”

İÇDAŞ’ın çelik üretiminin yanı sıra, tersanecilik, gemi işletmeciliği, liman işletmeciliği, enerji üretimi, kara ve demiryolu taşımacılığı da gerçekleştirdiğini söyleyen yetkililer, “Yine entegre tesislerimiz içinde yapımı 2020 yılında tamamlanan 370 metre boyunda ve 70 metre genişliğinde inşa edilmekte olan Akdeniz havzasının en büyük kuru havuzu bulunuyor” dedi.

Yetkililer, İÇDAŞ’ın mevcut termik santralleri ile kesintisiz, güvenilir enerji üreterek ülkemiz enerji arz güvenliğine katkı sağlayan çevre duyarlılığı global belgelerle onaylı enerji üreticisi olduğunu belirterek, RES, GES, HES gibi yenilenebilir enerji santralleri ile de Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığını azalttığının altını çizdi.