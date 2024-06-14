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Türk ürünleri PTT ile Kırgızistan’a ulaşacak

PTT iştiraki PTTEM, Kırgız Posta İdaresi ve Kırgızistan’ın en büyük ikinci bankası Eldik Bank ile e-ticarette önemli bir anlaşma­ya imza attı.

Dünya Gazetesi
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Nagihan KALSIN

Anlaşmayı, PTTEM Genel Müdü­rü Hakan Çevikoğlu, Kırgız Posta İdaresi Genel Müdürü Marat Cherikchiev, Eldik Bank Yöne­tim Kurulu Başkanı Nogaev Ulanbek Melisovi­ch İstanbul Sirkeci’de tarihi PTT binasında bir araya gelerek törenle imzaladı. Anlaşma kapsa­mında Türkiye ve Kırgızistan arasında e-tica­ret, e-ihracat lojistiği ve e-ticaret teknolojileri alanında iş birliği yapılacak ve Türk ürünleri ile Kırgız ürünlerinin yerel, bölgesel ve global tü­keticilere ulaştırılması hedeflenecek.

Bu kap­samda PTTEM’in gerçekleştirdiği e-ticaret, e-ihracat ve e-ihracat lojistik sadakat çözüm­leri platformları ve teknolojileri kullanılmaya başlanacak. Kurulacak altyapı ile Türk ürünleri ile Kırgız ürünleri ve bölge ülkelerinin ürünle­ri karşılıklı olarak hem yerel pazarlarda hem de bölgesel ve global pazarlarda tüketiciler ile bu­luşturulacak.

PTTEM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, anlaşmanın, e-ticaret ve e-ticaret lojistiği açı­sından en önemli ve en büyük pazarlara kom­şu olan Türkiye’nin ve Kırgızistan’ın hem yerel e-ticaret pazarlarının gelişimine hem de bölge­sel ve global ihracat pazarlarındaki büyümesi­ne önemli katkı sunacağını söyledi.