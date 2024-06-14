Türk ürünleri PTT ile Kırgızistan’a ulaşacak
PTT iştiraki PTTEM, Kırgız Posta İdaresi ve Kırgızistan’ın en büyük ikinci bankası Eldik Bank ile e-ticarette önemli bir anlaşmaya imza attı.
Nagihan KALSIN
Anlaşmayı, PTTEM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Kırgız Posta İdaresi Genel Müdürü Marat Cherikchiev, Eldik Bank Yönetim Kurulu Başkanı Nogaev Ulanbek Melisovich İstanbul Sirkeci’de tarihi PTT binasında bir araya gelerek törenle imzaladı. Anlaşma kapsamında Türkiye ve Kırgızistan arasında e-ticaret, e-ihracat lojistiği ve e-ticaret teknolojileri alanında iş birliği yapılacak ve Türk ürünleri ile Kırgız ürünlerinin yerel, bölgesel ve global tüketicilere ulaştırılması hedeflenecek.
Bu kapsamda PTTEM’in gerçekleştirdiği e-ticaret, e-ihracat ve e-ihracat lojistik sadakat çözümleri platformları ve teknolojileri kullanılmaya başlanacak. Kurulacak altyapı ile Türk ürünleri ile Kırgız ürünleri ve bölge ülkelerinin ürünleri karşılıklı olarak hem yerel pazarlarda hem de bölgesel ve global pazarlarda tüketiciler ile buluşturulacak.
PTTEM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, anlaşmanın, e-ticaret ve e-ticaret lojistiği açısından en önemli ve en büyük pazarlara komşu olan Türkiye’nin ve Kırgızistan’ın hem yerel e-ticaret pazarlarının gelişimine hem de bölgesel ve global ihracat pazarlarındaki büyümesine önemli katkı sunacağını söyledi.