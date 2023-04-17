Türk yapı sektörünün buluşma noktası: Yapı Fuarı-Turkeybuild İstanbul Kapılarını Açmaya Hazırlanıyor

Türk yapı sektöründe 45 yıldır varlık gösteren Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul, inşaat malzemeleri ve teknolojileri alanında 450’nin üzerinde yerli ve yabancı katılımcıyı 26-29 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ağırlayacak.

Fuar, Türkiye dışında Orta Doğu, Orta Asya ve Kuzey Afrika'dan da alıcıları cezbederken yeni iş birlikleri kurulmasında büyük bir rol oynuyor. Geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu yıl da yüzde 50 devlet teşviği alan Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul hem yerli hem de yabancı katılımcılar için alıcılara, karar vericilere ve kanaat önderlerinden oluşan geniş bir kitleye ulaşmayı sağlayan ana bir platform görevi görüyor.

50 ülkeden 300’ün üzerinde yabancı satın almacı

Türkiye’nin 100. yılında fuarımızı daha da büyütmeyi hedeflerken 4 gün sonunda 1,5 milyar Euro’ya yakın bir iş hacmi yaratmayı bekliyoruz. Yürüttüğümüz uluslararası iş birlikleriyle dünya genelindeki bilgi ve iş fırsatlarının bölgeye aktarılmasına katkı sunuyoruz. Bu yıl Avusturya, Belarus, Çin, KKTC, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Endonezya, İtalya, Kazakistan, Katar, Romanya ve Rusya başta olmak üzere toplam 17 ülkeden toplam 450’nin üzerinde yerli ve yabancı katılımcı fuarda yer alacak. “VIP Alım Heyeti Programı” kapsamında 50 ülkeden 300’ün üzerinde yabancı satın almacıya ev sahipliği yapacak.

İnşaat sektörünün Türkiye ekonomisine katkısına ve ülkenin gelişimine sağladığı faydaya dikkat çeken Yapı Fuarı Direktörü Banu Keskin, “Türkiye’miz 6 Şubat tarihinde çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldı. Binlerce vatandaşımızı deprem felaketinde kaybettik. Hâlen yaralarımızı sarmak adına var gücümüzle mücadele ediyoruz. Bu deprem bir kez daha gösterdi ki, bu topraklarda yapılacak her bir yapı depreme dayanıklı olmak zorunda.

Herkesi bilgilendirmemiz gerekiyor

Bu sektörün profesyonelleri olarak, depreme dayanıklılıkla sıfır enerji bina ilişkisine ışık tutacak, özellikle kentsel dönüşüm konularının tekrar ele alınmaya başlandığı bu günlerde, doğru uygulamalar hakkında herkesi bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu bağlamda fuarımızın bilgilendirici kısmından tüm katılımcıların faydalanmasını özellikle vurgulamak istiyorum.”

Depremin inşaat sektörüne etkisinden de bahseden Keskin, 6 Şubat’ta gerçekleşen, 11 ilimizi etkileyen deprem felaketi nedeniyle iç piyasadaki beklentilerin farklılaştığına dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: “2023 yılında pazarlardaki yavaşlama nedeniyle ihracat artışının yüzde 5 seviyesinde kalacağı ve 35,5 milyar dolara çıkacağı tahmin edilmekteydi.

Deprem felaketinin ardından, iç pazarın talebi nedeniyle 2023 yılı ihracatının 33-34 milyar dolar arasında kalması olasılığı arttı. Yine deprem bölgesindeki imar faaliyetleri nedeniyle 2022 yılında 10,5 milyar dolar olarak gerçekleşen inşaat malzemeleri ithalatının, özellikle deprem güçlendirmeyle ilgili ürünlere yönelik talep artışı sonucunda 12-13 milyar dolar arasına çıkabileceğini ön görüyoruz.”

Banu Keskin, bu sene yaşanan deprem felaketi sonrasında TEGV’in (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) sosyal sorumluluk projesine katıldıklarını, afet bölgesindeki 250 çocuğun 1 yıl boyunca nitelikli eğitim almasına katkı sağladıklarını ekledi.

Türk yapı sektörünün kalbi Turkeybuild İstanbul’da atacak!

Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul ev sahipliğinde 4. ZeroBuild Summit'23 – Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Zirvesi “Daha iyi mimarlık, daha iyi mühendislik ve depreme dayanıklı sıfır enerji bina mümkün” mottosuyla, 4 gün boyunca 100’e yakın konuşmacının katılımıyla gerçekleştirilecek. Yapı Fuarı’nın bir diğer dikkat çeken etkinliği Yapı Master Class - Mimari Ustalık Sınıfları 5’inci yılında; 27, 28 ve 29 Nisan tarihlerinde fuar alanında gerçekleşecek.

Yenilikçi yaklaşımlar detaylıca aktarılacak

Sektörde dikkat çeken işleriyle bilinen mimarlar eşliğinde, "Deprem Sonrası Konut ve Kamusal Alan", "Strüktürel Tasarım ile Tektonik Arasındaki İlişki" ve "Ölçekler Arası Diyalog" üzerine sohbet ederken ürünlerin yerinde uygulamalı öğrenildiği, “Umudu İnşa Etmek” ana temasıyla 3 güne yayılan ve 21 farklı stant ziyaretinin gerçekleştirileceği etkileşimli bir fuar deneyimi sunacak. Sektöre inovatif çözümler ve ezber bozan fikirler sunan Start-up’lar, Yapı Tech Garage Maraton sunumlarında yapı sektörünü nasıl dönüştürebileceklerini, geliştirdikleri iş ve uygulama modelleri ile uyguladıkları yenilikçi yaklaşımları detaylıca aktaracak.

Yapı Fuarı’nın klasiklerinden biri haline gelen Altın Mıknatıs “Stant Tasarım Ödülleri” ile bu yıl da tasarımlarında sürdürülebilir öğeler, inovasyon ve teknolojiyi iç içe kullanarak en etkin ziyaretçi deneyimini yaratan katılımcılar ödüllendirilecek.