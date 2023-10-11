Türkiye bu yıl takım tezgahı kullanımında rekor kırıyor

Özlem ERMİŞ BEYHAN

Takım tezgahları sektörü 2023’te rekor büyüme yaşıyor. Türkiye takım tezgahları kullanımında Almanya ve İtalya’dan sonra Avrupa 3’üncüsü konumuna geldi. Sektörün 2022 yılında Türkiye ihracatına 25 milyar dolar katkı sağladığını anlatan Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Murat Akyüz, “Türkiye makine kullanımında rekor kırıyor. 2022 yılında Türkiye’nin takım tezgahları yatırımı yüzde 11,3 büyüyerek 1,88 milyar dolara yükseldi. Bu yükseliş 2023’ün ilk yarısında da benzer bir hızla devam ediyor” dedi.

Stratejik sektör

Otomotiv, savunma ve uçak sanayi, havacılık, medikal, beyaz eşya, demir-çelik, gemi ve vagon imalatı, tarım makinaları, genel makina ve kalıp imalatı gibi alanlarda kullanılan takım tezgahları girdi sağladığı sektörlerin üretim becerilerini belirleyerek ekonomik gelişmede çarpan etkisi yaratıyor.

Bu açıdan sektörün stratejik öneminin altını çizen TİAD Başkanı Akyüz şu bilgileri verdi: “Takım tezgahları sektörü, 2022 yılında üretimde yarattığı çarpan etkisiyle Türkiye ihracatına 25 milyar dolarlık direkt katkı sağladı.

Sektör, 2022 yılında olduğu gibi 2023 yılının ilk yarısında da tüm zorlayıcı koşullara rağmen büyümeye ve imalat sanayinin itici gücü olmaya devam etmektedir. Takım tezgahlarının yurt içi kullanımında, yılın ilk yarısında yüzde 12,5’luk bir büyüme ve 996 milyon dolarlık bir pazar hacmi oluştu.

Üretim değer bazında, önceki yılın ilk yarısına göre yüzde 6,4’lük büyümeyle 555 milyon dolar, ihracatta yüzde 15,2’lik büyüme ile 400 milyon dolar ve ithalatta yüzde 18,3’lük büyüme ile 840 milyon dolar kazanım oldu. Bu verilerle Türkiye, takım tezgahlarının kullanımında dünyada 11’inci, Avrupa’da ise 3’üncü sırada.”

Verilerin bu yıl iyiye doğru gittiğini, sektörün imalat sanayi açısından öncü gösterge olduğunu anlatan TİAD Başkanı, bu yılın geri kalanı için de umutlu. Akyüz, enflasyonun tüm dünyanın yaşadığı bir sorun olduğunu vurgulayarak, “Batı enflasyonu hiç bilmiyor. Bizse bağışıklık kazandık, hatta işimize geldiği gibi kullanabiliyoruz” dedi.

Pandemi sürecinin Türk takım tezgahları sektörü açısından büyük bir fırsat yarattığını anlatan Akyüz, bu dönemde teknik hizmet ve transit ticaretin önemli bir potansiyel yarattığının altını çizdi. Akyüz, “Bu süreçte ithalat yapanlar üretime de başladı. İthal edip üzerine katma değer ekleyip ihraç edene, transit ticaret yapana ve teknik hizmet ihracatı yapana da teşvik verilirse çok daha hızlı büyür sektör. Almanya tam olarak bunu yapıyor” ifadesini kullandı.

Konya MAKTEK’te boş alan kalmadı

Takım tezgahları alanında dünyada markalaşmış fuarlardan biri MAKTEK. MAKTEK Konya fuarı, sektörde yaşanan hareketin verdiği etki ile bu yıl önemli bir ilgi çekmiş durumda. 11 Ekim’de başlayacak fuarda boş alan kalmadığını anlatan TİAD Başkanı Murat Akyüz, fuarda hem yerli üretim takım tezgahlarının hem de yüksek teknolojiye sahip ürünlerin yer alacağını söyledi.