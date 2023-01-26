“Türkiye, dünyanın cam üretim üssü oldu”

Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) altında TurkishGlass markasıyla faaliyetlerini sürdüren Türk cam sektörü, Sapanca’da düzenlenen “Cam Sektör Çalıştayı”nda bir araya geldi. Açılış konuşmalarını ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tansu Kumru ve Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç’ın yaptığı çalıştayda, sektörün ihracatının artmasını sağlayacak faaliyetler, ihracat pazarlarındaki fırsatlar, sektörün sorunları ve çözüm önerileri tüm yönleriyle ele alındı.

“2022’de 1,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik”

Sektörün üst üste iki yıl yüksek büyüme ivmesi yakaladığını söyleyen Tansu Kumru, “2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25 büyüyen sektörümüz, 2022 yılında da küresel ekonomideki yavaşlama, savaş ve enerji krizine rağmen yüzde 19 büyüme ile 1,5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Böylece son 10 yılda yaptığımız ihracat 12 milyar doları geçti. Üstelik yüzde 79 yerli katma değer oranıyla yani her 100 dolarlık ihracatın 79 dolarını ülkemizde bırakarak, ekonomimize önemli katkılar sunduk. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında da bu ivmeyi devam ettirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Dünya, Çin’e karşı alternatif tedarikçi arayışını yüksek kaliteli ürünleri ile Türkiye’de buldu”

Pandemiyle birlikte tedarik zincirinde yaşanan kırılmaların ardından dünya genelinde alternatif tedarikçi arayışının arttığını vurgulayan Kumru, “Tedarikte tek bir ülkeye bağlı kalmanın getirdiği zorlukları yaşayan dünya, özellikle Çin’e alternatif tedarikçi arayışına başladı. Bu dönemde sektörümüz 4,2 milyon tona ulaşan üretim kapasitesi, Ar-Ge ve teknoloji odaklı yüksek ürün kalitesi, değer zincirinin her alanındaki yetkin iş gücü ile geliştirdiği çözümler ve tam zamanında teslimat ilkesiyle özellikle katma değerli ürünlerde cam üretim üssü haline geldi. Bu sayede yeni pazarlara girerken mevcut pazarlardaki penetrasyonumuzu da artırdık” diye konuştu.

“Oluşturduğumuz güçlü ekosistem ile 175 ülkeye ihracat yapıyoruz”

Türkiye’ye olan talebin artmasıyla birlikte ihracatçı firma sayısında da artış kaydedildiğini belirten Kumru şöyle devam etti; “Günümüz itibarıyla Birliğimiz bünyesinde cam üreticilerine ilave olarak her ölçekten bini aşkın işlenmiş cam ihracatçısı firma bulunuyor. Anadolu’nun dört bir yanındaki ihracatçı firmalarımızın ürünleri 175 ülkeye ulaşıyor. Özellikle Birleşmiş Milletler’in 2022 yılını ‘Uluslararası Cam Yılı’ ilan etmesine önemli katkı sağlayan Türk cam sektörü, bu özel yılda rekabet gücünü tüm dünyaya daha çok hissettirdi. Üreticisi ve işlemecisiyle birbirini destekleyen, güç birliği yapan ekosistemimiz ve insan hayatına değer katan çevre dostu ürünlerimizle sadece bugünün değil geleceğin de çözüm ortağı olma hedefini koymuş durumdayız. Bu vizyon doğrultusunda sağlıklı gıda ve içecek ambalajlarından enerji tasarrufu sağlayan mimari cam ürünlere ve hayatımıza estetik katan cam ev eşyalarına kadar girdi verdiğimiz sektörlerin tüm ihtiyaçlarını eksiksiz olarak karşılıyoruz.”

“Haksız rekabet yaratan ithalat ile mücadele ediyoruz”

Enerji yoğun bir sektör olan cam sektörünün yeşil dönüşüm odağında hem karbon ayak izini hem de enerji tüketimini azaltmaya odaklandığını ifade eden Kumru, “Türk cam sektörü olarak cam geri dönüşümünü destekliyor, üretimde maksimum cam kırığı kullanımı, cam fırınlarındaki atık ısıdan ve fabrikaların çatılarına kurulan güneş panellerinden elektrik üretimi gibi yöntemlerle ve çevre dostu ürünlerle gezegenimizin geleceğini koruyoruz” açıklamasında bulundu.