Türkiye, gıda sektöründe küresel gücünü artırıyor

Türkiye gıda sektörü, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde 6-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen World Food İstanbul ile önemli küresel bağlantılar, sektördeki son yenilikleri ve gıda trendlerini sergileme ve keşfetme imkânı yakaladı.

Akdeniz Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, dev organizasyonun TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan tüm İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği’nin (ETÜDER) güç birliği yaparak oluşturduğu Türkiye Gıda Platformu’nun tam desteğiyle gerçekleştirildiğini anımsattı.

World Food İstanbul’a 38 ülkeden bin 117 firmanın katıldığını, 73 ülkeden 800’ün üzerinde yabancı satın almacının B2B etkinliklerinde Türk firmalarla yeni ticaret bağlantıları kurduğunu belirten Veysel Memiş, dünyanın dört bir yanından profesyonelleri buluşturan etkinlikte AHBİB olarak gıda sektörünün geleceğine yön verecek yeni projeleri de açıklama fırsatı yakaladıklarını duyurdu.

“Akdeniz’i yeni bir ticaret gölü haline getirmeyi hedefliyoruz”

Pandemi, savaşlar ve iklim değişiklikleri ile beraber küresel pazarlarda rekabet ve tedarik zincirinde yeni bir boyuta geçildiğini vurgulayan Veysel Memiş, bu yeni dönemin teknolojik alandaki değişimler, rekabet, üretim ve lojistik alanlarında boyutlanacağını belirtti.

Veysel Memiş, “Bu bağlamda AHBİB olarak yeni dünya düzeninde küresel pazarlarda yeni bir inisiyatif yaratmak için üzerinde çalıştığımız girişimler bulunuyor. Bu dönüşümler, özellikle tedarik zincirinde yenilikçi açılımlar sağlayacaktır.

Hinterlandımızdaki Akdeniz’i yeni bir ticaret gölü haline getirmeyi hedefliyoruz. Yakın zamanda çalışmaları tamamlanacak olan bu girişim ile Akdeniz ülkelerini bir platformda buluşturarak yeni ticaret yollarını da kurmayı planlıyoruz” dedi.

İngiltere pazarı AHBİB’in radarına girdi

Veysel Memiş, üye firmaların devlet yardımlarından etkin şekilde yararlanmalarını sağlamak ve pazarlama kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yürüttükleri Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi (Ur-Ge) kapsamında İngiltere’ye yönelik pazarlama faaliyetinin de verimli geçtiğini bildirdi.

13-16 Eylül tarihleri arasında Ur-Ge projesi kapsamında 17 firmadan 24 temsilcinin iştirakiyle Londra’ya çıkarma yaptıklarını dile getiren Veysel Memiş şunları söyledi: “İngiltere’ye 2022 yılında hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatımız 419 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. 2023 yılının 7 ayında ise yüzde 52’lik artışla 84 milyon dolar değere ulaştık.

Bu rakamları çok daha yukarılara taşımak için UR-GE projesi heyetimizle büyük alıcı firmaları ziyaret ettik, B2B görüşmeleri yaptık. Londra’nın büyük süpermarketlerini gezerek yerel ürünler ve fiyatlar hakkında bilgi edindik. Büyükelçimiz Osman Koray Ertaş ve Ticaret Başmüşavirimiz Devlet Selim Paslı’dan İngiltere pazarına ilişkin güncel bilgiler aldık" dedi.

AHBİB’in ağustos ayına ihracatını değerlendiren Veysel Memiş, şöyle konuştu: “Birliğimiz, bu dönemde 1 milyar 158 milyon dolarlık ülke geneli sektör ihracatına yüzde 18,2 oranında destek verdi." Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artış sağlayarak 211,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini, Ağustos ayında AHBİB’in hububat ürün grubu satışında 39 kattan fazla artış kaydettiğine de vurgu yapan Veysel Memiş, dış satım yaptıkları 135 ülkenin 82’sinde de ihracat hacmini yükselttiklerini belirtti.