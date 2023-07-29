Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın kredi hacmi yüzde 62 arttı

Yılın ilk yarısında bankanın aktifleri önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72, yıl sonuna göre yüzde 33 artışla 121,9 milyar TL'ye yükseldi.

Net kârı yüzde 161’lik artışla 1,9 milyar TL’ye yükselten banka, kredi hacmini önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 65, yıl sonuna göre yüzde 37’lik artışla 82,7 milyar TL seviyesine taşıdı.

Bankanın haziran sonundaki ortalama özkaynak kârlılığı yaklaşık yüzde 42 oldu. Brüt takipteki kredilerin toplam kredilere oranı ise yüzde 0,97 düzeyinde seyrederek bankacılık sektör ortalamasının altında yer aldı.

Bankanın sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 15,33 olarak gerçekleşti.

'Yeni kaynak girişleri sürecek'

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Genel Müdürü İbrahim Öztop, bankanın 2023 yılının ilk yarsında da yurtdışından kaynak getirmeye devam ettiğini belirterek şunları söyledi: “Bankamız uluslararası finansman kuruluşları ile sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda işbirliği imkanlarını artırarak sürdürmektedir. Yapılan anlaşmalar kapsamında yılın ilk yarısında, ülkemize 101,5 milyon avro ve 129,5 milyon dolar kaynak girişi sağlanmıştır.

Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Alman Kalkınma Bankası (KfW) ile Bankamız tarafından kullandırılması amacıyla toplam 110 milyon avro tutarında İklim Finansmanı Kredi ve Hibe anlaşması imzalamıştır. Bu kredi ve hibelerle birlikte ülkemizdeki sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına destek sağlamaya devam edeceğiz. Bankamız, önümüzdeki süreçte de ülkemize yeni kaynak girişlerinin sağlanması amacıyla çalışmalarına devam etmektedir.”

832,5 milyon TL'lik halka arz

Banka olarak sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmaya yönelik faaliyetlerde önemli projeleri başarıyla tamamladıklarını belirten Öztop, bu alanda küresel ölçekte önemli ödülleri aldıklarının da altını çizdi.

Öztop ayrıca yatırım bankacılığı alanındaki faaliyet kapsamında da restoran zinciri Big Chefs’in 832,5 milyon TL büyüklüğündeki halka arzını gerçekleştirdiklerini belirterek "Her dönem olduğu gibi bu dönemde de yatırım bankacılığı alanındaki hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.