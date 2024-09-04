Türkiye, küresel gıda ticaretinin merkezi olma hedefine odaklandı

Tarımsal üretim potansiye­li, Türkiye’yi gıda üretimi alanında güçlü ülkeler ara­sına girmesini sağlıyor. Jeopolitik avantajı bulunan Türkiye’de sek­tör, geniş bir bölge için gıda tica­retinde önemli bir merkez olma ve gıda ticaretine yön veren bir yapı­ya kavuşmayı hedefliyor.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekle­ri Federasyonu (TGDF) tarafın­dan paylaşılan verilere göre Türki­ye’nin tarım, gıda ve içecek sektö­rü 2023 yılında 26,49 milyar dolar ihracat, 21,13 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi.

Dış ticaret denge­si geçen yıl 5,36 milyar dolar fazla verirken, geçen yıl en fazla un, fın­dık içi ve rafine ayçiçeği yağı ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı. 2023 yı­lında ihracatta öne çıkan ürünler­de ilk sırayı 1 milyar 465,1 milyon dolar ile un aldı. Bu ürünü 985,1 milyon dolar ile fındık içi ve 954,7 milyon dolar ile rafine ayçiçeği ya­ğı izledi. Bu ürünler, geçen yıl iti­barıyla toplam ihracatın yaklaşık yüzde 12,8’ini oluşturdu.

2023 yılında en fazla ihracat Irak, Almanya ve Rusya’ya yapı­lırken; en fazla ithalat ise Rusya, Ukrayna ve Brezilya’dan yapıl­dı. Bu dönemde dış ticaret verile­ri ülke bazında değerlendirildiğin­de en fazla ihracat yapılan ülke 3 milyar 236 milyon dolar ile Irak ol­du. Irak’tan sonra en fazla ihracat 1 milyar 898 milyon dolar ile Al­manya’ya, 1 milyar 816 milyon do­lar ile Rusya’ya, 1 milyar 538 mil­yon dolar ile ABD’ye ve 1 milyar 182 milyon dolar ile İtalya’ya ya­pıldı. Araştırmaya konu olan dö­nemde söz konusu beş ülkeye yapı­lan ihracat, toplam ihracatın yüzde 36,5’i olarak kaydedildi.

2024’ün ilk yarısı ihracat artışıyla tamamlandı

TGDF Veri Panelinden derle­nen bilgilere göre Türkiye’nin ta­rım, gıda ve içecek sektörü, 2024 yılının ilk 6 ayında 2023 yılının ay­nı dönemine göre ihracatını yüz­de 5,64 artırarak 12,3 milyar dolar­dan, 12,9 milyar dolara çıkardı. Söz konusu dönemde yapılan ithalat ise yüzde 21,8 düşüşle 12,4 milyar dolardan 9,7 milyar dolara geriledi. Böylece yılın ilk 6 ayında tarım, gı­da ve içecek sektörü 3,2 milyar do­larlık dış ticaret fazlası verdi.

İhracatta dört sektör rekor seviyesine ulaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye’nin tarım ihracatı 2023 yılında önce­ki yıla göre yüzde 2,8 artışla 35,16 milyar dolara yükselerek rekor se­viyeye ulaştı. Söz konusu dönem­de, hububat bakliyat yağlı tohum­lar ve mamulleri 12,37 milyar do­lar, yaş meyve ve sebze 3,49 milyar dolar, kuru meyve ve mamulleri 1,61 milyar dolar, zeytin ve zeytin­yağı sektörü 871,66 milyon dolar­la en yüksek ihracatına imza attı.

Geçen yıl hububat bakliyat yağ­lı tohumlar ve mamulleri yüzde 8, yaş meyve ve sebze yüzde 18,3, ku­ru meyve ve mamulleri yüzde 2,7, zeytin ve zeytinyağı sektörü yüz­de 75,9 ihracat artışı kaydetti. Ge­çen yıl en fazla dış satımı hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamul­leri Irak'a, yaş meyve ve sebze Rus­ya'ya, kuru meyve ve mamulleri Al­manya'ya, zeytin ve zeytinyağı sek­törü İspanya'ya yaptı.

WorldFood 42 ülkeden katılımcıyı ağırlıyor

Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 3-6 Eylül 2024 tarihlerinde Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. 42 ülkeden bin 300’e yakın yerli ve yabancı katılımcının olacağı fuarda 70 bine yakın ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. Almanya, Mısır, Fransa, Hindistan, İrlanda, Hollanda, Lübnan, Katar, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Vietnam başta olmak üzere 80 ülkeden 900’ü aşkın yabancı satın almacıyı ağırlayacağı açıklanan WorldFood İstanbul Fuarı, bölgesinde ve dünyada iş hacmi oluşturarak, ticaret hareketliliğini, yerli üreticilerin ihracat potansiyellerini artırmak için fırsat sunma amacını taşıyor.

WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’nın dünyada kendi alanında en etkin fuarlardan olması amacıyla TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan tüm İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) “Türkiye Gıda Platformu” adı altında güçlerini birleştirdi.