Türkiye, küresel gıda ticaretinin merkezi olma hedefine odaklandı
Jeopolitik, iklim krizi ve kuraklık, gıdaya ulaşımda güçlükler küresel boyutta talep artışı olarak yansıyor. Tarımsal üretimin yanı sıra gıda teknolojilerindeki yatırımlarla Türkiye, gıda ticaretinde küresel güç olma potansiyeli taşıyor.
Tarımsal üretim potansiyeli, Türkiye’yi gıda üretimi alanında güçlü ülkeler arasına girmesini sağlıyor. Jeopolitik avantajı bulunan Türkiye’de sektör, geniş bir bölge için gıda ticaretinde önemli bir merkez olma ve gıda ticaretine yön veren bir yapıya kavuşmayı hedefliyor.
Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye’nin tarım, gıda ve içecek sektörü 2023 yılında 26,49 milyar dolar ihracat, 21,13 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi.
Dış ticaret dengesi geçen yıl 5,36 milyar dolar fazla verirken, geçen yıl en fazla un, fındık içi ve rafine ayçiçeği yağı ihraç edildiği bilgisi paylaşıldı. 2023 yılında ihracatta öne çıkan ürünlerde ilk sırayı 1 milyar 465,1 milyon dolar ile un aldı. Bu ürünü 985,1 milyon dolar ile fındık içi ve 954,7 milyon dolar ile rafine ayçiçeği yağı izledi. Bu ürünler, geçen yıl itibarıyla toplam ihracatın yaklaşık yüzde 12,8’ini oluşturdu.
2023 yılında en fazla ihracat Irak, Almanya ve Rusya’ya yapılırken; en fazla ithalat ise Rusya, Ukrayna ve Brezilya’dan yapıldı. Bu dönemde dış ticaret verileri ülke bazında değerlendirildiğinde en fazla ihracat yapılan ülke 3 milyar 236 milyon dolar ile Irak oldu. Irak’tan sonra en fazla ihracat 1 milyar 898 milyon dolar ile Almanya’ya, 1 milyar 816 milyon dolar ile Rusya’ya, 1 milyar 538 milyon dolar ile ABD’ye ve 1 milyar 182 milyon dolar ile İtalya’ya yapıldı. Araştırmaya konu olan dönemde söz konusu beş ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 36,5’i olarak kaydedildi.
2024’ün ilk yarısı ihracat artışıyla tamamlandı
TGDF Veri Panelinden derlenen bilgilere göre Türkiye’nin tarım, gıda ve içecek sektörü, 2024 yılının ilk 6 ayında 2023 yılının aynı dönemine göre ihracatını yüzde 5,64 artırarak 12,3 milyar dolardan, 12,9 milyar dolara çıkardı. Söz konusu dönemde yapılan ithalat ise yüzde 21,8 düşüşle 12,4 milyar dolardan 9,7 milyar dolara geriledi. Böylece yılın ilk 6 ayında tarım, gıda ve içecek sektörü 3,2 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdi.
İhracatta dört sektör rekor seviyesine ulaştı
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye’nin tarım ihracatı 2023 yılında önceki yıla göre yüzde 2,8 artışla 35,16 milyar dolara yükselerek rekor seviyeye ulaştı. Söz konusu dönemde, hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri 12,37 milyar dolar, yaş meyve ve sebze 3,49 milyar dolar, kuru meyve ve mamulleri 1,61 milyar dolar, zeytin ve zeytinyağı sektörü 871,66 milyon dolarla en yüksek ihracatına imza attı.
Geçen yıl hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 8, yaş meyve ve sebze yüzde 18,3, kuru meyve ve mamulleri yüzde 2,7, zeytin ve zeytinyağı sektörü yüzde 75,9 ihracat artışı kaydetti. Geçen yıl en fazla dış satımı hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri Irak'a, yaş meyve ve sebze Rusya'ya, kuru meyve ve mamulleri Almanya'ya, zeytin ve zeytinyağı sektörü İspanya'ya yaptı.
WorldFood 42 ülkeden katılımcıyı ağırlıyor
Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı – WorldFood İstanbul, 3-6 Eylül 2024 tarihlerinde Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. 42 ülkeden bin 300’e yakın yerli ve yabancı katılımcının olacağı fuarda 70 bine yakın ziyaretçinin ağırlanması hedefleniyor. Almanya, Mısır, Fransa, Hindistan, İrlanda, Hollanda, Lübnan, Katar, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Vietnam başta olmak üzere 80 ülkeden 900’ü aşkın yabancı satın almacıyı ağırlayacağı açıklanan WorldFood İstanbul Fuarı, bölgesinde ve dünyada iş hacmi oluşturarak, ticaret hareketliliğini, yerli üreticilerin ihracat potansiyellerini artırmak için fırsat sunma amacını taşıyor.
WorldFood İstanbul Uluslararası Gıda Ürünleri Teknolojileri Fuarı’nın dünyada kendi alanında en etkin fuarlardan olması amacıyla TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve bünyesinde bulunan tüm İhracatçı Birlikleri, Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) “Türkiye Gıda Platformu” adı altında güçlerini birleştirdi.