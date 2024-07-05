Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu yeni başkanını seçti

Başkanlık yarışında Fevzi Apaydın ile yarışan Mehmet Yiğiner, kullanılan 4 bin 27 oyun 2 bin 421'ini alarak TŞOF Başkanı seçildi.

Mehmet Yiğiner, omuzlarına yüklenen sorumluluğun bilinciyle gece gündüz çalışacaklarını belirterek, "Durmak yok, çalışmaya devam. Şoför esnafımıza hizmet etmek için bundan sonra da Allah'ın izniyle 24 saat çalışacağız" ifadesini kullandı.