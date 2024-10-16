Türkiye’de 10 bin çalışana 43 endüstriyel robot düşüyor

Son zamanlarda yapay zekadaki ilerleme ile endüstriyel robotla­rın kullanımı ve küresel iş gü­cünün değişim hızı artıyor. Uluslararası Robotik Fede­rasyonu (IFR) verilerine göre, 2022’de 3 milyon 904 bin olan faaliyetteki endüstriyel robot sayısı geçen yıl 4 milyon 282 bine yükseldi.

Dünya çapında kurulan ye­ni endüstriyel robot sayısı da 2022’de 552 bin 946 ile re­kor kırarken geçen yıl 541 bin 302’ye indi. Düşüşe rağmen 2023’teki yıllık robot kuru­lum sayısı tarihteki en yüksek ikinci rakam olarak kayıtlara geçti.

Yüzde 70’i Asya’da

Bu yılın verilerinde ise söz konusu sayının 541 binde kal­ması, faaliyette olan toplam robot sayısının da 4,8 milyo­nun üzerine ulaşması bekle­niyor. 2027’de ise 602 bin yeni endüstriyel robotun kurula­cağı tahmin ediliyor. Bölgele­re göre geçen yıl faaliyete ge­çen robotların yüzde 70’i As­ya’da, yüzde 17’si Avrupa’da, yüzde 10’u ise Amerika’da yer aldı.

Dünyanın üretim üssüne dönüşen Çin, 2023’te 276 bin 300 adetlik yıllık kurulum­la sanayi robotlarında dünya­nın en büyük pazarı olmaya devam etti. Mevcut durumda kullanılan endüstriyel robot­ların yüzde 80’i, otomotiv, elektronik, metal ve makine sanayisinde hizmet veriyor.

IFR verilerine göre, Türki­ye’de ise geçen yıl kurulan ye­ni robot sayısı bir önceki yı­la göre yüzde 15 artarak 4 bin 429’a yükseldi. Ülkede faali­yetteki endüstriyel robot sa­yısı ise geçen yıl 2022’ye göre yüzde 16 artarak 26 bin 413’e ulaştı. Türkiye, dünya gene­linde en yüksek robot stokuna sahip 16’ncı ülke konumunda bulunuyor. Türkiye’de robot yoğunluğu, imalat sanayisin­de 10 bin çalışan başına 43 ro­bot ile hala oldukça düşük bir seviyede bulunuyor.

Yapay zekanın iş gücüne da­ha fazla nüfuz etmesiyle yük­sek ücretli, vasıflı, “süper ya­pay zeka özellikli” çalışanlar ile en düşük ücretli çalışanlar ara­sında giderek artan bir ücret farkı oluşması da bekleniyor.

“Türkiye harika örnek”

IFR Genel Sekreteri Susan­ne Bieller, fabrikalarda çalı­şan robotlarda yeni bir rekor görüldüğünü belirtti. Türki­ye’de kurulan yeni endüstriyel robot sayısının da 2023’te bir önceki yıla göre yüzde 15 art­tığını belirten Bieller, “Tür­kiye’de son 5 yıldaki uzun va­deli büyüme ise yıllık ortala­ma yüzde 14. Türkiye, robotik kullanımıyla yüksek nitelikli ürünler üreterek bunu tekrar ihracat için kullanabileceği­nizi ve böylece ülkeye zengin­lik getirebileceğinizi görmek için harika bir örnek.” dedi.

Türkiye’nin yüksek kaliteli mallar ihraç ettiğini dile ge­tiren Bieller, “Avrupa paza­rına yakın olduğu için birçok yabancı şirket, üretim tesis­lerine yatırım yapmak için Türkiye’ye geliyor. Ayrıca dö­viz kuru nedeniyle de yatırım yapmak için ilginç bir yer. Bu da beraberinde iş ve istihdam getiriyor. Yatırımlar ülkede bir tür zenginlik bırakıyor. Bu kesinlikle faydalı ve para da­ha fazla üretime yatırım yap­mak için kullanılabilir. Genel olarak bunun uzun vadeli bir etkisi olacaktır.” ifadelerini kullandı.