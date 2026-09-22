Türkiye'de limancılık rekoru: Tek gemide 22 bin 896 TEU

Asyaport Planlama ve Teknik Hizmetler Müdürü Besim Dönmez, limana yanaşan MSC Maya gemisinde 22 bin 896 TEU konteyner elleçlendiğini ve Türkiye'de tek bir gemi uğrağında gerçekleştirilen en yüksek operasyon hacmine ulaştıklarını söyledi.

Dönmez, bir önceki Türkiye rekorunun da Asyaport'ta kırıldığını, son operasyonda bir önceki rekordan 6 bin TEU daha fazla elleçleme gerçekleştirildiğini dile getirerek, "Türkiye rekorlarının Asyaport'a ait olmasının yanı sıra son operasyon başarısı bizi bir Türk limanı olarak dünya kıyaslamasında ön sıralara taşımıştır. Dünyada binlerce liman arasında bir gemi uğrağında gerçekleştirilen bu yüksek rakam ülkemiz adına sevindiricidir." dedi.

Bu başarının Asyaport'un operasyonel gücünü ve küresel ölçekte ulaştığı seviyeyi göstermesi açısından önem taşıdığını vurgulayan Dönmez, limandaki yatırımların sürdüğünü dile getirdi.

Dönmez, 2022 yılında başlayan ikinci faz uzatma yatırımının Kasım 2026'da tamamlanmasının planlandığını belirterek, "Bu şekilde yanaşma alanımız 2 bin 800 metre olacak ve dünyanın en uzun konteyner gemilerinden üçünün aynı anda limanımıza yanaşması mümkün olabilecek. Böyle bir altyapı imkanı dünyada daha az limanda bulunmaktadır." diye konuştu.

Kapasite 4 milyon TEU'ya çıkarılacak

Mevcut 2,5 milyon TEU'luk elleçleme kapasitesini 4 milyon TEU seviyesine yükseltmeyi hedeflediklerini aktaran Dönmez, bu kapsamda büyük gemi vinci sayısını 15'e çıkardıklarını aktardı.

Asyaport'un kuruluşundan itibaren bölgesel bir ana transit limanı olarak projelendirildiğini ifade eden Dönmez, "Limandaki yatırımlar Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak. Yatırımlarımız ülkemiz ekonomisi için daha fazla hizmet ihracatı, döviz geliri, daha fazla istihdam demektir. Hedefimiz Türkiye'nin stratejik konumuna yakışan Ege ve Doğu Akdeniz'in en büyük tekil limanı olmaktır." diye konuştu.