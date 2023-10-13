Türkiye’de meydana gelen 795 endüstriyel yangının sebepleri incelendi

Büke YAVUZER

Türkiye’de endüstriyel yapılarda meydana gelen patlama ve yangınların sayısı her yıl artış gösterirken, yangınlar can ve mal kaybına yol açıyor. Ülke ekonomisi açısından büyük öneme sahip olan bu yatırımlar, yangınlarla büyük hasara uğruyor ya da tamamen yok oluyor. Türkiye’deki endüstriyel yangın ve itfaiye hizmetlerinde 10’uncu yılını kutlayan Falckon da 2016-2022 yılları arasında meydana gelen 795 endüstriyel yangının mercek altına alındığı geniş kapsamlı raporunu yayımladı.

Endüstriyel yangınların en büyük nedeni prosedür takip eksikliği

Falckon Global’in ‘Dijital Hafızası’ aracılığıyla oluşturduğu rapor, endüstriyel itfaiyecilik sektöründe bir ilk olarak öne çıkıyor. Toplam 57 farklı istasyondan 795 olay yeri ve risk yönetimi analiz ekibi üyesi Falckon Global çalışanları tarafından hazırlanan raporla, Türkiye’de ilk kez yatırımcılara gerçekten üzerinde çalışacakları donelerin oluşturulması hedeflendi. Falckon Global Dijital Hafıza Raporu’nda; son 7 yıl içerisinde 795 endüstriyel yangın olayı analiz edildi. Rapora göre; söz konusu yangınların yüzde 2’si dış etkenlerden kaynaklanırken, yüzde 6’sı ekipman hatası, yüzde 12’si bakım eksikliği, yüzde 15’i prosedür eksiliği, yüzde 24’ü de tertip eksiliğinden kaynaklandı. Endüstriyel yangınların başlıca çıkış nedeni ise yüzde 41’lik oranıyla prosedür takip eksikliği oldu.

“Yangınlara sebep olan kök nedenleri ortaya çıkarıyoruz”

Oluşturulan geniş kapsamlı raporla ilgili analizlerini aktaran Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, “Ülkemizde yangınların çoğunlukla sigara izmariti ve elektrik kaçaklarından kaynaklandığına yönelik bir algı var. Oysaki elektrik ve sigara izmariti yangını başlatır, ama yangının sebebi bunlar değildir. Elektrik kaçağına sebep olan bakımsızlık veya bakımın prosedürünün olmaması bir yangının sebebidir. Sigara içilmemesi gereken yerde sigara içmek bir prosedür takip eksikliğidir. Sigara içme alanında yanıcı malzemelerin bulundurulması veya istiflenmiş olması bir tertip eksikliğidir. Bizim bu raporu hazırlamamızdaki asıl amacımız da endüstriyel yangınlara sebep olan kök nedenleri ortaya çıkarmaktı” dedi.

“Risklerin doğru tanımlanmasıyla yangınlar yüzde 50 azaltılabilir”

Bu rapor ile birlikte Türkiye’de ilk kez yatırımcıların üzerinde çalışabilecekleri bir done oluşturduklarına dikkat çeken Anıl Yamaner, şu ifadeleri kullandı: “Rapora göre olayların büyük bir çoğunluğu ya prosedür olmamasından ya da prosedürün takip edilmemiş olmasından kaynaklanıyor. Eğer ortada bir prosedür yoksa operasyonla ilgili insanların doğru prosesleri uygulaması beklenemez. Prosedürü yazmamış olmak veya burada bir prosedür olması gerektiğini bilmemek de bu riskten haberdar olunmadığı anlamına gelir. 795 yangın içinde 326’sının çıkış nedeni prosedür takip edilmemesidir. Bu şu demek; yönetici fabrikada uyarıyor, ancak çalışan ya bildiği gibi yapıyor veya riski anlamıyor. 795 yangın içinde 124 yangının çıkış nedeni ise prosedür eksikliği. Bu da yangın riskinden o tesisin hiç haberi yok. Yani 795 olayın yaklaşık yüzde 56,6’sı yangın riskinin tam olarak farkında olunmadığından olmadığı anlamına geliyor. Rapordan çıkarılması gereken en önemli sonuç ise risklerin doğru tanımlanmasıyla endüstriyel yangınların yarı yarıya azaltılabilecek olması.”

“Yangın risklerini azaltmak için 10 yıldır aralıksız çalışıyoruz”

Öte yandan hazırladıkları bu geniş kapsamlı raporu 10’uncu yıllarında paylaşmalarının kendilerini ayrıca mutlu ettiğine vurgu yapan Yamaner, “Unutmayalım ki, yangın güvenliğinde farkındalık risklerin azaltılmasında hayati önem taşıyor. Bu yıl sektördeki 10’uncu yılını kutlayan Falckon Global olarak biz de 10 yıldır yangın risklerini nasıl azaltabileceğimiz üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Türk sanayisine katma değer yaratarak, 10 yıllık global tecrübemizle bu konuda çalışan tek firmayız. Bir tesisin yangın risklerini tüm boyutlarıyla görebilen, bunu raporlayabilen ve yangın oluşmadan önce önlenmesi için tam donanımlı hizmetlerimizi daha geniş tabanlara yaymak için çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.