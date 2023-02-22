"Türkiye'de yeni petrokimya tesislerine ihtiyaç var”

Nilgün ÖZDEMİR

Plastik sektöründe 40 yılını geride bırakan Mete Plastik, sürdürülebilir büyüme anlayışıyla çevreye duyarlı, geri dönüştürülmüş plastiklerin kullanılmasında öncü rol oynuyor. Plastiğin geri dönüştürülebildiği sürece doğa dostu bir ürün olduğunu söyleyen Mete Plastik Genel Müdür Yardımcısı Pelin Karadeniz Kış, kaynağında yapılan ayrışmayla sıfır atığa ulaşabilmenin mümkün olduğunu belirtti. Üretim tekniğine dikkat edildiği sürece plastiğin çevreye zararı olmadığını, çünkü bir salınımın yaşanmadığını ifade eden Kış, plastikle ilgili yanlış bir algının olduğuna dikkat çekti.

"Sektör birlikte hareket etmeli"

Plastikle ilgili sistemsel bir altyapının oluşturulması gerektiğini anlatan Kış, sanayicinin dijitalleşme ve sürdürebilirlik çalışmalarına destek istedi. Mete Plastik’in dijitalleşmeye önem verdiğini anlatan Kış, “Yaklaşık 5 yıldır kurumsal kaynak planlama programımızla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sistematiğin kurulması noktasında ERP programında SP’ye geçtik” dedi.

İstanbul Sanayi Odası’ndan (İSO) dijitalleşme ve sürdürülebilirlik konusunda danışmanlık hizmeti aldıklarını belirten Kış, döngüsel ekonomi kapsamında İSO ile çalışmalarının olduğunu bildirdi. Plastik sektörünün hammadde olarak yüzde 85 oranında dışa bağımlı olduğunu aktaran Kış, bunun büyük bir sorun olduğunu vurguladı.

Plastiğin ham maddesinde son aylarda dolar bazında oldukça yüksek fiyat artışları yaşandığına dikkat çeken Kış, niteliğin artması için Türkiye’de petrokimya tesislerinin entegre bir şekilde kurulması gerektiğinin altını çizdi. Bu konuda plastik sektörünün birlikte hareket etmesinin önemine değinen Kış, sektöre yönelik şu bilgileri verdi: “2022 yılında sektör yaklaşık 11.3 milyon ton plastik üretti.

Bu da 48.1 milyar dolarlık bir üretim anlamına geliyor. En büyük tüketim, ağırlıklı olarak yüzde 44,8 ambalajda gerçekleşti. Bu oranı yüzde 19,3 inşaat plastikleri, 6,9 otomatik, yüzde 5 elektrik ve yüzde 24 de diğer gruplar takip ediyor. Türkiye plastik sektörü Avrupa’da, Almanya’dan sonra ikinci sırada yer alıyor. Dünyada ise Çin, Amerika Hindistan, Almanya, Japonya ve Güney Kore’den sonra yedinci sırada bulunuyor.”

"45 ülkeye ihracat yapıyoruk"

Şirket olarak yaklaşık 45 ülkeye ihracat yaptıklarını da dile getiren Kış, Prima markasıyla bahçe mobilyası, stadyum koltukları ve gıda kapları ürettiklerini belirtti. Stadyum koltuklarının güneşe ve mukavemete karşı korumak için özel üretim yaptıklarını vurgulayan Kış, iç mekanlarda da özellikle yanmayı geciktiren ilave malzemelerle ürünleri güçlendirdiklerini kaydetti.

Plastik deyip geçmemek gerektiğin ifade eden Kış, her konunun kendi içinde bir uzmanlık gerektirdiğini ve detay tekniğinin olduğunu vurguladı. Bahçe mobilyaları konusunda ise geniş bir ürün portföyüne sahip olduklarını belirten Kış, “Öncelikle marketlere daha sonra ise sırasıyla otel ve restoranlara üretim yapıyoruz.

Oteller için plaj sandalyesi, şezlong, restoranlar için ise masa, sandalye ve tabure üretimimiz var” şeklinde konuştu. Diğer bir ürün grubu olan gıda kaplarında iddialı olduklarını ifade eden Kış, gıda firmalarına yönelik ürettikleri ürünlerin sızdırmazlık ve hava geçirmez özelliğine sahip olduğunu vurguladı. Hem yurt içinde hem de yurt dışındaki balık firmalarının ana üreticisi olduklarını anlatan Kış, “Ürünlerimizin sızdırmazlık özelliği sayesinde balık firmaları bizimle çalışmayı tercih ediyorlar. Gıda kaplarındaki balık alanı bizim niş olduğumuz bir konu. Bizi rakiplerimizden ayıran en önemli etken teknolojimiz ve müşterilerimize sunduğumuz güvendir” diye konuştu.

“Genç nesil, sanayiye kazandırılmalı”

Mete Plastik Genel Müdür Yardımcısı Pelin Karadeniz Kış, sanayicilerin ciddi bir istihdam problemi yaşadığına işaret etti. Kış, “Genç nesil çok farklı iş kollarına motive oluyor. Sosyal medya üzerinden daha kolay para kazanılacağına dönük bir algoritma yürütülüyor. Bu noktada STK’ların ve belli kurumların genç nesli sanayiye kazandırması için çalışması gerekiyor. Bu yöndeki aksiyonlar sanayinin geleceği için önemli bir dönüşüm olacaktır” uyarısında bulundu.