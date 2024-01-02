Türkiye'nin ham çelik üretimi kasımda arttı

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), Kasım 2023 dönemine ilişkin ham çelik üretim, tüketim ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ham çelik üretimi, kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artışla 3 milyon ton olarak hesaplandı.

Söz konusu üretim, Ocak-Kasım 2023 döneminde ise yüzde 6,1 azalışla 30,5 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi, kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 30 artışla 3,2 milyon ton, ocak-kasım döneminde ise yüzde 18,3 artışla 35,1 milyon ton oldu.

Dış ticaret verileri

Kasımda çelik ürünleri ihracatı, 2022 yılının aynı ayına kıyasla miktar yönünden yüzde 3 azalışla 0,8 milyon tona, değer yönünden ise yüzde 19,8 azalışla 617,9 milyon dolara geriledi.

İhracat, geçen yılın 11 aylık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, miktar yönünden yüzde 34,4 azalışla 9,4 milyon ton, değer yönünde ise yüzde 43,4 azalışla 7,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çelik ürünleri ithalatı, kasımda 2022'nin aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 12,4 artışla 1,2 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 0,1 azalışla 1 milyar dolar oldu.

İthalat, ocak-kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, miktar yönünden yüzde 18,3 artışla 16 milyon ton, değer yönünden yüzde 4,9 azalışla 13,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Bir önceki yılın ocak-kasım döneminde yüzde 91,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2023'ün aynı döneminde yüzde 54,5 seviyesine geriledi.

TÇÜD açıklamasına göre, 2023 yılının 2. yarısında devreye giren yeni kapasiteler sayesinde, 2024 yılında üretim ve ihracat rakamlarında önemli artış öngörülüyor.