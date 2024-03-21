Türkiye’nin ilk tarım teknoparkı ‘Mersin Agropark’ açıldı

Müjde DEMİR

Türkiye’de bir ilk olma özelliğine sahip Mersin Tarım ve Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (Mersin Agropark)’ın açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleşti.

Törende konuşan Bakan Kacır, Türkiye'de 2002'de 2 olan teknopark sayısını gerçekleştirdikleri atılımlarla 101'e çıkardıklarını dile getirerek, teknoparklarda 92 binin üzerinde Ar-Ge personelinin çalıştığı ve 10 bini aşkın teknoloji girişimine ev sahipliği yapan bir ölçeğe yükselttiklerini söyledi. Tarım ve gıda sektörünün bilim, teknoloji ve inovasyon dünyasıyla buluştuğunu belirten Kacır, “Açılışını yaptığımız Mersin Apropark, teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapacak. Tarım teknolojilerinde Mersin’i bir cazibe merkezine dönüştürüyoruz.

Bereketli toprakları, ticaretin kalbi limanıyla Akdeniz’in incisi Mersin’in teknoloji ekosisteminde önemli bir adım daha attık” dedi. Tarımsal ve teknolojik bilginin buluşmasına imkân tanıyan agroparkların tarım ve teknoloji sektörlerinin sinerjisini en üst düzeye çıkararak, her iki alandaki yeniliklerin birleştirilmesinde kritik bir rol oynadığını söyleyen Bakan Kacır, “Tarımsal inovasyonun merkez üssü olarak, sürdürülebilir ve verimli tarım uygulamalarının geliştirilmesi, test edilmesi ve uygulanması için benzersiz bir platform sunuyor.

Türkiye’nin ilk tarım ihtisas teknoparkı Mersin Agropark’la; tarım ve gıda teknolojileri alanında yenilikçi girişimlerin gelişmesi ve büyümesinde öncü olacak bir altyapıyı Mersin’e kazandırıyoruz. Bakanlığımızın 81 milyon lira desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu merkez, teknoloji girişimlerine ev sahipliği yapacak. Bünyesinde yer alan yaklaşık 730 dönümlük Ar-Ge alanı, teknopark bünyesinde geliştirilen teknolojilerin bizzat sahada uygulanmasına ve test edilmesine imkân sağlayacak” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, teknoparklar bünyesinde tarım teknolojilerinde yeni girişimlerin filizlenmesine destek olduklarını belirterek, tarım teknolojilerinde çalışan 257 teknoloji girişimine bugüne kadar 2,4 milyar lirayı aşan Ar-Ge teşviği sağlandığını söyledi.

Kacır, “Özel sektörün yatırım iştahını ortaya çıkaracak, cazip teşvik sistemleri uyguladık, Türkiye'yi küresel bir üretim üssü haline getirdik. Bölgesinde güç, dünyada söz sahibi bir Türkiye inşa ettik" diye konuştu.

“Türk girişimcilik ekosistemini inşa ediyoruz”

Türkiye'de son 22 yılda birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirdiklerini dile getiren Kacır, şunları kaydetti: "Başka ülkelerin girişim ekosistemlerinin dinamikleriyle kıyaslandığında daha fazla fırsat eşitliği sunan, daha de mokratik bir modeli Türk girişimcilik ekosisteminde hep birlikte inşa ediyoruz.

Milli Teknoloji Hamlesi hedeflerimizi gerçekleştirirken, girişimcilik kültürünü tabana yayıyoruz. Bu sürecin her aşamasını hızlandıracak altyapıları ve girişimcilerimizin ihtiyaç duyduğu destekleri sağlayarak onların işini kolaylaştırıyoruz.

Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Kalkınma Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fon Çağrıları, Bilişim Vadisi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Tech-InvesTR programı gibi fonların fonu ve eş finansman mekanizmalarıyla kamu kaynaklarının girişimcilerimiz için çarpan etkisi oluşturmasını temin ediyoruz. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Programı ile gençlerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini katma değerli girişimlere dönüştürmelerini destekliyoruz."

“Teknoloji ve üretim merkezi haline gelecek”

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, kamu, üniversite ve özel sektörün birlikte faaliyet göstererek tarım ve gıda konularında ayrı çalışma yapacağı Mersin Agropark’ın hem bölge hem de Türkiye için kısa sürede büyük bir teknoloji ve üretim merkezi haline geleceğini söyledi. Gümen, “Agroparkta tarım, bitki ıslahı, gıda ve tarım teknolojileri konularının merkezinde ülkemize değer katacak ve sahada uygulamaya koyabileceğimiz bir birinden değerli projelerin yürütüleceğinden eminiz.

Firmalar ve girişimciler robotik gıda teknolojilerinden nanoteknolojiye melezleme ıslahından akıllı ambalaj malzeme geliştirmesine, topraksız tarımdan hayvancı teknolojileri gibi birçok sektörde sadece gelişmiş laboratuvarlarıyla değil aynı zamanda Ar-Ge yapabilme fırsatına sahip olacaklar” dedi.

Mersin Agropark uluslararası alanda ses getirecek

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır’da yaptığı konuşmada, Mersin Agropark’ın, 13 ortaklı yapısıyla, üniversite- özel sektör işbirliğinin en güzel örneği olarak kurulduğunu belirtti. Çakır, “İhtisas tarım teknoparkı olarak, 800 dönüm arazi yapısıyla, Türkiye’nin ilk tarım teknoparkıdır.

Mersin Agropark, Çukurova bölgesi ve hinterlantı başta olmak üzere; uluslararası boyutta buradan çıkacak ürünlerle, adından söz ettirecek bir agropark olacaktır” dedi. Yüksek teknoloji ile katma değer yaratarak, Mersin Agropark’ı uluslararası boyutta söz sahibi yapmak istediklerine vurgu yapan Çakır, “Sadece yerel ve ulusal değil, yabancı firmaları da agroparka çekmek istiyoruz.

Mersin Agropark üç bloktan oluşuyor. Şu ana kadar bir bloğu bitirdik ve yatırımcıları almaya başladık. Firma kabullerini seçerek yapmamıza rağmen, ilk bloğun yüzde 40’ını hızlı şekilde doldurduk. Ancak, eksik olan iki bloğumuz daha var. Yatırımcıları bekletmemek için, tarım ve tarım teknolojileri ile ilgili knowhow getirebilecek uluslararası büyüklükteki yatırımcıları kaçırmamak adına, en az bir bloğun daha hızla tamamlanması gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.