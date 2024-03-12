Türkiye’nin iplik ihtiyacının yüzde 17’sini karşılıyor

Avrupa'nın en büyük entegre ve inovatif polyester iplik üreticilerinden biri olan Korteks, Türkiye'nin iplik ihracatının yüzde 17'sini tek başına karşılıyor.

Korteks Genel Müdürü Barış Mert, 2023'ü hedefledikleri gibi bitirmeyi başardıklarını dile getirerek, "2023'te yaklaşık 100 bin ton iplik satışımız oldu. 1900 çalışanımızla mevcut istihdamımızı korumaya çalıştık. Ciromuz ise yaklaşık 250 milyon dolar olarak gerçekleşti" şeklinde konuştu.

7 milyon dolarlık yatırım

Uluslararası pazarlardaki varlıklarını daha da geliştirmek için AR-GE yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini aktaran Mert, 2024 için planladıkları modernizasyon, revizyon, otomasyon, yazılım güncellemeleri kapsamındaki yatırımlarına da devam edeceklerini ve bu alanlardaki toplam yatırımlarının yaklaşık 7 milyon dolar olacağını belirtti. Mert, Korteks olarak yıllık 200 bin ton üretim güçleri olduğunun altını çizerek, "Türkiye'nin iplik ihtiyacının yüzde 17'sini tek başımıza karşılıyoruz.

Uluslararası piyasalarda da varlığımızı her geçen gün büyütüyoruz. 5 kıtada, 50 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ciromuzun yaklaşık yüzde 18'i ihracattan geliyor. Başta AB ülkeleri olmak üzere hedef pazarlarımızı genişletmeyi ve bu anlamda da Türkiye'de sektöre öncü olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Döngüsel ekonomi ve teknik tekstillerde hayata geçirdikleri projelerle sektöre ilham verdiklerini kaydeden Mert, "Toplam 17 bin metrekare kapalı alanda, aylık 600 ton üretim kapasitesine sahip polimer geri dönüşüm tesisi ile Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yüzde 100 pet şişeden polyester iplik üretiyoruz” diye konuştu.

Otomobil markaları için özel iplik üretimi

Barış Mert, teknik tekstil konusunda Türkiye'de öncü üretim tesislerinden biri olduklarının altını çizerek, teknik tekstile uzun yıllardır yatırım yaptıklarını, yatırımlar ve edindikleri bilgi birikimi sayesinde Türkiye'nin en yenilikçi şirketlerinden biri haline geldiklerini ifade etti.

Mert, "Isıya ve neme duyarlı, hava geçirgenliği yüksek aynı zamanda özellikli ipliklerimizle güvenlik, savunma sanayi, sağlık otomotiv ve ev tekstiline kadar uzanan pek çok sektöre uzun yıllardır teknik tekstil ürünleri sunuyoruz. Güvenlik güçlerinin üniformalarında kullanılan ipliklere kadar birçok alanda bunun ilk örneklerini verdik. Bu sayede bugün dünyanın en büyük otomobil markalarının, çok özel niteliklere sahip ipliklerini üretiyoruz" dedi.