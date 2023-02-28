“Türkiye’nin ortalama ihracat fiyatını 3 dolara hızlıca çıkarabiliriz”

Türkiye’de KOBİ sayısının 4 milyon civarında olmasına rağmen ihracatçı sayısının 120 bin seviyesinde olduğuna dikkat çeken Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, firmalarımızın ürünlerinin yüzde 50’sini ihraç edebileceği bilgi birikimine ulaşması ve ihracatımızı yüksek katma değerli ürünlerle yapacak zemini oluşturmamız gerektiğini söyledi.

250 bin ihracatçı hedefine donanımlı genç ve kadın girişimcileri ihracata dahil ederek ulaşabileceğimizi söyleyen Eskinazi, “Genç ve kadın girişimcilerimiz EİB Export-Up gibi programlarla ihracatta yetkin isimler haline gelecek ve onlar ihracatçı olduklarında katma değerli nitelikli ürün ihracatımız artacaktır.

Bunun bir devlet politikası haline gelmesi gerekiyor. Böylelikle Türkiye’nin ortalama ihraç fiyatını 1,5 dolardan 3 dolara hızlıca çıkarabiliriz. Ortalama ihraç fiyatımızı 3 dolara taşıdığımızda mevcut ihracatımız 500 milyar dolara çıkacaktır” şeklinde konuştu.