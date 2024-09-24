Tütün ürünlerine bir zam daha yapıldı

Son dönemde tütün ürünlerine gelen zamlar, özellikle tiryakiler üzerinde etkili oluyor. Camel tütünde yapılan bu fiyat artışıyla birlikte, tütün ürünlerinde genel bir fiyat yükselişi yaşandığı gözleniyor.

Erol Dündar, yaptığı açıklamada, artışın gerekçesine dair bilgi vermezken, sektördeki maliyetlerin ve piyasa koşullarının bu tür zamları zorunlu kıldığı değerlendirilmekte. Tüketiciler ise bu zamlarla birlikte alternatif ürün arayışlarına yöneliyor.

Tütün ürünlerinde yaşanan bu fiyat artışının, diğer markalara da yansıyıp yansımayacağı merakla bekleniyor.