TÜYAP, fuarcılık faaliyetlerini Balkanlar’a genişletti

Türkiye’nin ilk fuarcılık şirketi Tüyap Fuarcılık Grubu İstanbul, Bursa, Konya, Adana ve Samsun’dan sonra Belgrad’da 18 Mayıs 2022 tarihinde International Trade Fair (ITF) şirketini kurarak, fuarcılık faaliyetlerini Sırbistan ve Balkanlar’a taşıdı. Yurt dışında halihazırda Moskova, Tiflis, Üsküp, Ljubljana ve Tahran irtibat ofisleri ve 27 ülkedeki 80’in üzerinde temsilcilik ağı bulunan Tüyap, bu atılımıyla global varlığını güçlendirmenin yanında ülkemizin ihracat hedeflerine sağladığı katkıyı da artıracak.

ITF bünyesinde açılan Belgrad Fuar Merkezi’ndeki ilk etkinlikler, geçtiğimiz hafta eş zamanlı gerçekleşen All4Wood Balkanlar Uluslararası Orman Ürünleri, MDF, Yonga Levha, Parke, Mobilya Yan Sanayi ve Aksesuarları, Ağaç İşleme Makineleri ve Kesici Takımlar Fuarı ile WindoShow Balkanlar Uluslararası Pencere, Kapı, Cam ve Ekipman Fuarı oldu.

Yerli firmaların ihracat hacimlerini artırmaları için önemli bir fırsat

Fuarlarda, Türkiye ihracatına çok büyük katkılar sağlayan ağaç işleme endüstrisinin ve pencere – kapı – cam endüstrisinin gelişmiş teknolojiler ile üretilmiş ürünleri yer aldı. Her iki sektörün saygın meslek örgütleri Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) ve Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) iş birliğinde gerçekleşen fuarlarda Sırbistan'dan ve Hırvatistan, Macaristan, Romanya ve Slovenya gibi önemli mobilya ve orman ürünleri pazarları da dahil olmak üzere Balkan ülkelerinden kilit karar vericilerle güçlü iş bağlantıları kuruldu. All4Wood’da ve WindoShow’da toplam 126 katılımcının ürün ve hizmetleri ziyaretçilerle buluştu. Katılımcıların 114’ü Türkiye’den, 12’si Sırbistan’dan. Türkiye’den katılımcıların yüzde 90’ı 2023’te Sırbistan’daki şirketlerle iş birliği yapmayı planlıyor.

Tüyap’ın bu global atılımı ile ilgili görüşleri alınan Tüyap Fuarcılık Grubu İcra Kurulu Başkanı Zeynep Ünal Öztop, "Belgrad Fuar Merkezi’nde hazırlayacağımız ihtisas fuarları sayesinde dünya fuar endüstrisi rekabeti içinde ülkemiz fuarcılık çabalarının güçlü bir düzeye erişmesinde 44 yıla yaklaşan emeğimiz ile ülkemiz ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca ülkemizin yeni ihracat hedefleri çerçevesinde Balkan coğrafyasındaki pozisyonunu güçlendirmeyi, karşılıklı ticareti daha verimli ve güçlü bir boyuta taşıyabilmeyi hedefliyoruz. Belgrad’daki yapılanmamızla Türk firmalarının yurt dışı açılımını destekleme, ihracat bağlantılarına katkı sağlama misyonumuzu bir adım öteye taşıdık” ifadelerini kullandı.

Yeni ihracat kanalları ve iş hacmi yaratılacak

Balkanlardaki bu yeni merkezin ülkemizi derinden etkileyen depremin yaralarını sarmada da etkin rol oynayacağına inandığının altını çizen Öztop sözlerine şöyle devam etti: “Hepimizi derinden sarsan deprem afetinin ardından, yaraların sarılması ve maddi manevi desteklerin sürebilmesi için hep birlikte ekonomimizi ayakta tutmaya ihtiyacımız var. Hepimiz kendi faaliyet alanımızda ne yapıyorsak onun en iyisini yapacağız ki toparlanmak mümkün olsun. Tüyap Fuarcılık Grubu olarak bu uzun ve zorlu yolda sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu süreçteki önceliğimiz depremden etkilenen bölgelerden katılım gösterecek firmalarımız başta olmak üzere tüm katılımcı firmalarımıza yeni ihracat kanalları ve iş hacmi yaratmak olacak. Sırbistan Belgrad’da açtığımız şirketimiz de yeni ihracat potansiyelleri oluşturarak aynı amaca hizmet edecek, ülkemizden şirketlerin yurt dışına açılmasına ve iş hacimlerini büyütmelerine katkı sağlayacak.”