Tuzu marka yaptı şimdi tesis açacak

Mehtap HALICI

Babasının Kırıkkale-Delice bölgesinde keşfettiği tuz kaynağından elde ettiği tuzları markalaştırarak ‘herkesin sağlıklı tuza ulaşması’ için yola çıkan girişimci Sibel Gözüyukarı Eyiler, arınma merkezi kurup sağlık turizmine girmeye hazırlanıyor. Şu anda 9 ülkeye tuz ve tuz ürünleri gönderen Eyiler, ihracatın payını yüzde 50’ye çıkarmayı hedefliyor.

Arınma tesisi ile sağlık turizmine girecek

Kaynak tuzlarının, yer altından çıktığı için yüzyıllardır var olan doğallığını koruyan, sağlığa zarar veren maddeler bulundurmayan çok özel bir tuz çeşidi olduğuna dikkat çeken Mayi Tuz’un kurucu ortağı ve CEO’su Sibel Gözüyukarı Eyiler, Kırıkkale Delice’de 10 bin metrekare alan üzerine kurulu tesislerinde 35 çalışanın tamamının bölge halkından istihdam edildiğini anlattı.

Eyiler, şimdi de bu kaynağı arınma merkezi olarak sağlık turizmine açmayı hedeflediklerini açıkladı. 5 yıl sonunda bu kaynağı butik otel modelinde yoga ve meditasyon aktivitelerinin, spor ve detoks uygulamalarının yapıldığı bir arınma merkezi olarak turizme açmayı planladıklarını söyleyen Eyiler, Amerika’dan yeni ozonlu bir teknoloji sistemini getirme planlarından söz etti. Eyiler, bu teknolojiyi getirirlerse yatırımı Antalya’da düşündüklerini söyledi.

Şirket açmak için sırada Hollanda var

Toplamda 9 ülkeye ürünlerini gönderdiklerini belirten Sibel Gözüyukarı Eyiler, Avrupa, İsviçre, Hollanda, Estonya, Almanya, Avusturya, Amerika, Çin, Kore, Rusya gibi yerlere ürün gönderdiklerini söyledi.

Amerika ve Almanya’da da şirket kurduklarına dikkat çeken Eyiler, distribütöre bağlı kalındığında pazarlama ve bütçenin kısıtlanabildiğini belirterek, “Kendi şirketiniz olduğunda daha özgür oluyorsunuz” dedi. Bu sene Hollanda’da şirket açma hedeflerinin olduğuna işaret eden Eyiler, şirket kurmadaki asıl amaçlarının ürünlerini daha rahat götürebilmek ve oradaki pazarlama çalışmalarını artırabilmek olduğunu ifade etti.

Eyiler, sözlerine şöyle devam etti: “Amerika, Almanya ve Hollanda’da ihracat hacmimizi daha çok artırmak istiyoruz. Şu anda ana hedefimiz yurtdışındaki şirketlerimizi büyütebilmek. Ayda 100 ton tuz çıkartıyoruz. Üretimimizin yüzde 80’i de şu an iç pazarda. Buradaki amacımız iyi bir yere gelerek ihracatta öyle büyümekti. Şimdi o hedeflediğimiz iyi noktaya geldik. Hem yurtiçi hem de yurtdışı büyümemizi yüzde 50-50’ye çekerek, dengelemek istiyoruz. Bunu yapmak kolay değil. İç pazardaki ciromuzu küçültmeden onun üzerine eklemek amacındayız.”