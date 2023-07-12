TZOB Genel Başkanı Bayraktar: TMO piyasa fiyatlarını yükseltmeli

Bayraktar: "TMO hızlı alım ve erken ödeme yaparak piyasa fiyatlarını yükseltmelidir" dedi. TMO'nun hasadın bitmek üzere olduğu ve hasadın yeni başladığı bölgelerde randevu sisteminde yaşanan sorunları gidererek acilen alım yapması gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, hasadın başlamadığı bölgelerde ise tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti. Çiftçilerin ürününü düşük fiyat veren tüccar veya diğer piyasa aktörleri yerine TMO'ya satmak istediğin belirten Bayraktar, "Toprak Mahsulleri Ofisi acilen alım merkezlerini artırarak, gerekirse yığma olarak alım yapmalı ve çiftçilerimizi tüccarın insafına bırakmamalıdır" dedi.