Üçüncü Binyıl, AR-GE laboratuvarı açtı
Üçüncü Binyıl Akademi 17 yıllık tecrübesini, teori ve pratiği bir araya getirdiği AR-GE Laboratuvarı’nı açtı. 10 adet endüstriyel CNC makinesi ve 11 adet robottan oluşan laboratuvarı hizmete açan Akademi, mühendislik eğitimlerinde program ve makine başında öğrenilen operatörlük eğitimini öğrencilerin hizmetine sunacak.
Hayati ARIGAN
Üçüncü Binyıl Akademi Kurucu Müdürü Murat Üstüntaş, “Amacımız, mühendislik eğitimlerinde operatörlük eğitimini program ve makine başında öğrenme ile birleştirerek, öğrencilere eşsiz bir deneyim sunmak.
AR-GE Laboratuvarımızda, 100’e yakın makine, yazılım, mekatronik, mimarlık ve inşaat mühendisliği alanlarında yetkin mühendis ve teknik danışmanlardan oluşan bir kadromuz var” dedi. Laboratuvarda 11 robot 10 tane CNC makina bulunduğunu ve hepsinin bir arada olduğu herhangi bir eğitim kurumu olmadığını belirten Üstünbaş, yılda 6 bin kişiye eğitim verdiklerini belirtti. Üstünbaş, yılda 24 bin kişiye eğitim verebilme kapasiteleri olduğunu sözlerine ekledi.
Lise mezunları da eğitim alabilir
Akademide eğitimlerin iki aydan başlayıp bir yıla kadar sürdüğünü sözlerine ekleyen Üstünbaş şu bilgileri verdi; “Genelde bize mezunlar üçüncü dördüncü sınıf üniversite öğrencileri, iş arayan mezunlar ve kurumsal şirket çalışanları eğitim alıyor. Uluslararası geçerlilikte sertifikamız, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sertifikamız var. Ücretsiz olarak İngilizce eğitimi veriyoruz. ”