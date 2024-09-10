Üçüncü Binyıl, AR-GE laboratuvarı açtı

Hayati ARIGAN

Üçüncü Binyıl Akademi Ku­rucu Müdürü Murat Üstüntaş, “Amacımız, mühendislik eğitim­lerinde operatörlük eğitimini program ve makine başında öğ­renme ile birleştirerek, öğrenci­lere eşsiz bir deneyim sunmak.

AR-GE Laboratuvarımızda, 100’e yakın makine, yazılım, me­katronik, mimarlık ve inşaat mü­hendisliği alanlarında yetkin mühendis ve teknik danışman­lardan oluşan bir kadromuz var” dedi. Laboratuvarda 11 robot 10 tane CNC makina bulunduğunu ve hepsinin bir arada olduğu her­hangi bir eğitim kurumu olmadı­ğını belirten Üstünbaş, yılda 6 bin kişiye eğitim verdiklerini belirtti. Üstünbaş, yılda 24 bin kişiye eği­tim verebilme kapasiteleri oldu­ğunu sözlerine ekledi.

Lise mezunları da eğitim alabilir

Akademide eğitimlerin iki ay­dan başlayıp bir yıla kadar sürdü­ğünü sözlerine ekleyen Üstünbaş şu bilgileri verdi; “Genelde bize mezunlar üçüncü dördüncü sınıf üniversite öğrencileri, iş arayan mezunlar ve kurumsal şirket çalı­şanları eğitim alıyor. Uluslarara­sı geçerlilikte sertifikamız, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı sertifi­kamız var. Ücretsiz olarak İngi­lizce eğitimi veriyoruz. ”