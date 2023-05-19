UEA Başkanı Birol, dünya liderlerine hitap edecek

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, G7 liderlerine değişen jeopolitik dengeler ışığında enerji güvenliğinin artan önemi ve temiz enerji dönüşümünün hızlandırılması için atılması gereken adımlara ilişkin önemli mesajlar verecek.



G7’nin bu yıl başkanlığını yürüten Japonya’nın Başbakanı Fumio Kişida’nın davetiyle zirveye katılan Birol, enerji güvenliğini sağlarken küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için temiz enerji dönüşümünün nasıl hızlandırılabileceğini anlatacak.

Önemli katkılar sağladı

Uluslararası Enerji Ajansı, son yıllarda G7’nin enerji ve iklim ajandasına önemli katkılar sağladı.



Bu yıl da yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, hidrojen, çelik ve doğal gaz gibi çeşitli konularda analizler sunan Uluslararası Enerji Ajansı, aynı zamanda kritik minerallerin tedarikinin güvenli şekilde sağlanması için ortaya konulan beş maddelik planın uygulanması konusunda da aktif rol alacak.