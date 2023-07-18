UHK: “Çiftçiler alım konusunda acele etmesin”
Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Başkanı Özkan Taşpınar, hasat ve ürün arzının yoğun olduğu bu süreçte çiftçinin ürününü satmak için acele etmemesi tavsiyesinde bulundu: “TMO alım fiyatlarının beklentiyi karşılaması, diğer taraftan sanayici ve tüccarının hububat alımında çekimser kalması sonucu üreticinin ürün arzında TMO’ya yönelimi en üst düzeydedir.
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Bununla birlikte TMO, çiftçinin ürününü 2024 Nisan ayına kadar almaya devam edeceğini bildirmiştir. Ürün arzındaki yoğunluk randevu sisteminde sıkışıklığa neden olacağının bilinciyle bu süreçte üreticilerimize tavsiyemiz sabırlı olmaları ve ürünlerini TMO fiyatları düzeyinde piyasaya pazarlayabilecekleri bir zaman dilimine makul sürede ulaşılabileceği beklentilerini güçlü tutmalarıdır."