UHK: “Çiftçiler alım konusunda acele etmesin”

Bununla birlikte TMO, çiftçinin ürününü 2024 Nisan ayına kadar almaya devam edeceğini bildirmiştir. Ürün arzındaki yoğunluk randevu sisteminde sıkışıklığa neden olacağının bilinciyle bu süreçte üreticilerimize tavsiyemiz sabırlı olmaları ve ürünlerini TMO fiyatları düzeyinde piyasaya pazarlayabilecekleri bir zaman dilimine makul sürede ulaşılabileceği beklentilerini güçlü tutmalarıdır."