UİB'ten temmuz ayında 2,8 milyar dolarlık ihracat

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) temmuz ayı ihracatının 2 milyar 869 milyon 956 bin dolar olarak gerçekleştiği bildirildi. UİB'den yapılan açıklamaya göre, Temmuz 2023 dış satımı 2,8 milyar dolar olan birliklerin Ocak-Temmuz 2023'ü kapsayan 7 aylık ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,54 artışla 21 milyar 21 milyon 628 bin dolara ulaştı.

Temmuz ayında 2 milyar 367 milyon 215 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), ocak-temmuz ayları dış satımı geçen senenin aynı dönemine yüzde 18,6 artışla 17 milyar 383 milyon 803 bin dolar oldu. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), geçen ay 91 milyon 772 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in ocak-temmuz ihracatı ise 748 milyon 389 bin dolar olarak kayıtlara geçti. Temmuz ayında 79 milyon 37 bin dolar ihracata ulaşan Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), yılın 7 ayındaki dış satımı 616 milyon 752 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.