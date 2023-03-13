Uluslararası Deri Konseyi’ne Türk başkan

1935 yılından bu yana faaliyet gösteren ve ayakkabı, çanta, döşemelik ve otomotiv endüstrisi için deri üretimi yaparak, 30'un üzerinde ülkeye bitmiş deri ihraç eden Uyguner Deri Sanayi ve Ticaret A.Ş ile Jelatin ve Kolajen üretiminde dünyadaki sayılı yatırımlardan birisi olan Gelner Gıda’nın Yönetim Kurulu Başkanı olan Burak Uyguner Deri Sanayicileri Uluslararası Konseyi’ne (International Council of Tanners ‘ICT’) başkan olarak seçildi.

2 yıl boyunca bu görevi sürdürerek Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğini dile getiren Burak Uyguner, görev süresi içerisinde Birleşmiş Milletler, Uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü ile Avrupa Birliği gibi önemli kuruluşların programlarına da katkı sağlayacak.

Bu önemli görevlerin yanı sıra çevreci yaklaşımı öncelik edinen ICT çatısı altında, Avrupa Yeşil Mutabakatı, Paris İklim Anlaşması gibi konuları yakından takip ederek, sürdürülebilir deri üretimi kapsamında sektörümüzün geleceğinin planlanması ve hedeflerine ulaşması aşamasında ciddi çalışmalara imza atacağını ifade etti.

"Deri sektörünün geleceğini şekillendireceğiz"

Burak Uyguner; son yıllarda deri sektörü hakkında olumsuz bir algı yaratılmaya çalışıldığına dikkat çekerek, “Hem Türkiye’de hem de dünya çapında oluşturulmaya çalışılan algıya karşı sektör olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni görevimizle birlikte bu çalışmalara ağırlık vereceğiz. Paydaşı olduğumuz tüm kuruluşlarla birlikte derinin gerçek bir çevreci ürün olduğunu doğru ve tutarlı bir şekilde tüketiciler ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilir deri üretimine yoğunlaşıp hem gelecek nesilleri hem de çevreyi korumayı amaçlıyoruz. Sektörümüzün geleceğini şekillendirmek, daha fazla insana istihdam sağlamak ve sürdürülebilir deri üretimini yakalamak en büyük hedeflerimiz arasında” ifadelerini kullandı.

Dünya Deri Kongresi'nin ev sahibi Türkiye

6’ncı Dünya Deri Kongesi’nin 2024 yılında Türkiye’de düzenleneceğini hatırlatan Burak Uyguner, “Lineapelle fuarı öncesinde düzenlediğimiz International Council of Tanners (ICT) Yönetim Kurulu toplantısında karar alınmıştı. 2024’te düzenlenecek kongre ile dünyanın dört bir yanından gelecek sektör temsilcilerini ülkemizde ağırlamış olacağız. Organizasyonla birlikte biz de çok yoğun bir tanıtım faaliyeti planlaması yaparak Türk deri sektörünün tanıtımını olabildiğince güçlü bir şekilde yapacağız. Kongreden tüm sektör temsilcilerimizin fayda sağlaması en büyük temennimiz arasında” diye konuştu.