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Un üreticileri ihracat pazarında kayıp yaşıyor

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında buğday ithalatı 15 Ekim 2024 tarihine kadar yasaklandı. TUSAF Başkanı Haluk Tezcan, un ithalatı engeli nedeniyle fiyat rekabeti yapamadıklarını belirterek, “Haziran ve temmuz aylarında un ihracatımız yüzde 35 azaldı. Pazarlarımızda kayıp yaşıyoruz” dedi.

Dünya Gazetesi
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Mehmet Hanifi GÜLEL

Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında buğ­day ithalatının yasak ol­ması, un ihracatında pazar kay­bına neden oluyor.

DİR kapsa­mında buğday ithalatının 15 Haziran-15 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklandığına dikkat çeken Türkiye Un Sanayicile­ri Federasyonu (TUSAF) Yöne­tim Kurulu Başkanı Haluk Tez­can, “İthalat yapamadığımız için fiyat rekabeti de yapamıyoruz.

Bu sebeple de ihracatımız durma noktasına geldi. Geçen yıla göre Haziran ve Temmuz aylarında ihracat rakamlarımız yüzde 35 oranında azaldı. İhracat pazar­larımızda kayıp yaşıyoruz” dedi.

"Pazarları Rusya kapıyor"

Kaybettikleri pazarlarda Rus­ya ve Mısır’ın ihracatının arttı­ğına dikkat çeken Tezcan, “Ay­rıca Rusya, buğdayda uygula­dığı gümrük vergisini un için uygulamayarak önemli bir rekabet avantajı elde edi­yor. Rusya’nın ihracat ra­kamlarında önemli bir artış yaşandığını da gözlemliyo­ruz. Dünyada un ihracatının önemli kısmı Türkiye tara­fından yapılıyor. Yıllık yak­laşık 4 milyon ton un ihracatı gerçekleştiriyoruz. Son 11 yıl­da da dünya pazarlarında ihra­cat rakamlarımızı sürekli artır­dık” şeklinde konuştu.

İhracat miktarı yüzde 40,8 düştü

Yılın ilk 7 ayda un ihracatının 2023 yılı veriline göre kıyasladı­ğında ocak ayında yüzde 32,5’lik artışla 360.4 bin ton, şubat ayın­da yüzde 59.95’luk bir artışla 323.9 bin ton, mart ayında yüzde 28.01’lik artışla 354.9 bin ton, ni­san ayında yüzde 27,21’lik artış­la 271.3 bin ton ve mayıs ayında 3,58’lik artışla 321,2 bin ton ol­duğunu kaydeden Haluk Tezcan, “2024 yılının haziran ayında 187,1 ton un ihraç ettik ve geçen yıla göre yüzde 34,26 oranında azalma yaşandı. Temmuz ayın­da ise 262,5 bin ton un ihraç ettik ve geçen yıla göre 31,78 oranın­da düşüş yaşadık. Ağustos ayın­da ise 246,3 bin ton ihracat yapıl­dı ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 40,8 düşüş yaşandı” diye konuştu.

“Buğdayı sanayici satın aldı”

Yetkili kurumlarla görüşerek, yasak sürecinin öne çekilmesi ve ihracat pazarların kaybedilme­mesi adına desteklerini sürdür­melerini talep ettiklerini ileten Tezcan, “Buğday ürününün bü­yük bir kısmını Türkiye un sa­nayicileri satın aldı. Tarafımı­za iletilen bir rakam olmamak­la birlikte, ön görülerimize göre Toprak Mahsulleri Ofisi 3 mil­yon 300 bin ton buğday satın aldı. Tahminimize göre bu yıl 20 mil­yon ton civarında bir buğday re­koltesi ile sezonumuzu tamam­ladık” ifadelerini kullandı.

Kaliteli un için iç pazarda yete­rince ham madde bulunamadığı­na da dikkat çeken Tezcan, bula­bildikleri ham maddeleri ise bor­salarda da görüleceği üzere çok yüksek bir bedelle satın aldıkla­rını ve yeterince ham maddeye ulaşamadıkları için de kalite ko­nusunda sorunlar yaşadıklarını vurguladı.