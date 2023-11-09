UNDP, kadın girişimcilere 550 bin $ destek sağladı

Türkiye’nin güneyinde 11 ilde büyük yıkım yaratan depremlerden dokuz ay sonra, UNDP ve KMTSO, yarım milyon insan için ekonomik faaliyetlerin eski haline getirilmesinde hayati önem taşıyan mal ve hizmetleri sunmak üzere işletmelerini yeniden faaliyete geçiren kadın girişimcilerin başarılarını kutlamak amacıyla bugün bir araya geldi.

KMTSO ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe; UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, KMTSO Başkan Vekili Hikmet Gümüşer, İsveç Büyükelçiliği Kalkınma Bölüm Şefi Nasrin Pourghazian, UNDP Yetkilileri ve kadın girişimciler katıldı.

Düzenlenen özel etkinlikte, bölgedeki kadın girişimcilerin kararlılığı ve dayanıklılığına vurgu yapılırken, UNDP ve KMTSO’nun başlattığı hibe programının depremden etkilenen işletmelere sağladığı destek ve başarı öyküleri konuşuldu. Etkinlikte konuşan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton “Bu hibe programı, mali destek sağlamanın ötesinde, kadın girişimciler arasında topluluk ve dayanışma duygusunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Kadınların yönettiği işletmelerin desteklenmesi, bölgenin sürdürülebilir toparlanması ve ekonomik kalkınması için kritik önem taşıyor ve bizler de UNDP olarak desteğimizi sürdürmeye kararlıyız” dedi. KMTSO Başkan Yardımcısı Hikmet Gümüşer ise, “Bugünkü etkinlik, olumsuz koşullar karşısında güçlü ve azimli duran kadın girişimcilerin adanmışlık ve kararlılığını ortaya koyuyor. Onların başarılarını gördükçe gurur duyuyoruz ve daha kapsamlı bir toparlanmanın kıvılcımı olmasını diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

257 işletme faydalandı

UNDP’nin erken toparlanma faaliyetlerinin bir parçası olan bu ortak girişim, en ağır yıkıma uğrayan dört ilden biri olan Kahramanmaraş’ta kadınların yönettiği 257 işletmeye toplam 550 bin dolar mali destek sağladı. Hibe başvurusu, kadınların yönettiği ve azami 10 kişi çalıştıran işletmelere açıktı ve Ağustos başlarında 35 bin TL ile 200 bin TL arasında değişen miktarlarda hibe dağıtıldı.

UNDP 4 bin 500 işletmeye hibe verilecek

Kahramanmaraş’ta kadın girişimcilere yönelik hibe programı, depremden etkilenen 11 ilin tamamını kapsayan, 10 milyon dolar bütçeli daha büyük bir UNDP hibe programının ilk aşamasını oluşturuyor. UNDP, şu ana kadar alınan toplam 22 bin 824 başvuruyu değerlendirerek, Kasım ortasına kadar yaklaşık 4 bin 500 küçük işletmeye hibe dağıtmayı planlıyor.