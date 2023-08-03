UNESCO listesine ATO 2 tarihi eseri aday gösterdi

ATO’dan yapılan açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u makamında ziyaret etti. Baran, ziyaret sırasında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Komitesinin 12-25 Eylül döneminde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenleyeceği toplantıda, Ankara’nın Polatlı ilçesinde yer alan Gordion Antik Kenti’nin Kültür Mirası Listesi adaylığının ele alınacağını bildirdi.

Ankara’nın turizm gelirlerini ve dolayısıyla ekonomisini geliştirmek için çalışmalar yürüttüklerini belirten Baran, Riyad’da düzenlenecek toplantı için farkındalık sağlamayı amaçladıklarını belirterek şunları kaydetti: “Burada, Gordion Antik Kenti ile şehrimizde bulunan Arslanhane Camisi’nin de aralarında bulunduğu ahşap camilerin Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girmesi konusu ele alınacak. Gordion ve Arslanhane Camisi’nin UNESCO Kültür Mirası Listesi’nde yer alması başkent turizmi açısından önemli bir kazanç olacaktır.”