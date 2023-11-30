Urban Care Saç bakımından kişisel bakıma terfi edecek

Mehtap HALICI

Kozmetik sektörü her geçen gün büyüyor. Yerli Türk kozmetik markası Urban Care, saç bakım markasından kişisel bakım markasına terfi edecek. Selen Kozmetik’te ikinci nesil yönetici olan ve saç bakım markası Urban Care markasını 10 yıl önce sektöre kazandıran Selen Kozmetik CEO’su ve Urban Care Kurucusu Selen Yorgun Tavit, saç bakım markasından kişisel bakım markasına terfi etmeyi istediklerini söyledi.

Asıl hayalinin Urban Care markasının sadece saç bakım markası olarak değil de kişisel bir bakım markası haline getirmek olduğunu söyleyen Tavit, “Renkli kozmetik dışında kadın - erkek olarak ciltten saça kadar tüm vücudu kapsayan bütün kişisel bakım ürünlerini tek çatı altına alabilmeyi istiyoruz.

Çünkü bu anlamda çok fazla talep var” ifadelerini kullandı. Urban Care’in geçen yılı 511 milyon TL ciroyla kapattığını söyleyen Tavit, bu sene ise 1,5 milyar TL’nin üzerinde bir ciro hedeflediklerini ve saç bakım kategorisinde parfümeri kanalında yüzde 30, tüm Türkiye’de de yüzde 24 pazar payına sahip olduklarının altını çizerek, “Bu yıl 3 kat büyüme hedefindeyiz” dedi.

İhracatı 10 milyon dolara çıkaracak

Yurt içinde farklı kanallarda yaklaşık 40 bin noktaya ürünlerini ulaştırdıklarını, yurt dışında ise 4 kıtada yaklaşık 5 bin satış noktasında Urban Care ürünlerinin bulunduğunu ifade eden Tavit, 30’a yakın ülkeye ihracat yaptıklarını söyledi.

Özellikle Orta Doğu pazarında güçlü olduklarının altını çizen Tavit, bugün itibarıyla Polonya, Azerbaycan, Almanya, Estonya, Litvanya, Letonya, İngiltere, İspanya, Kuveyt, Kıbrıs, Fas, Ürdün, Avustralya, Bosna Hersek, Makedonya, Sırbistan gibi birçok ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, “Bu ülkelerle birlikte Panama, Şili, Kenya gibi Türkiye’ye oldukça uzak coğrafyalarda da var olmaya başladık. Amerika kıtası, Uzakdoğu pazarı ve Türki Cumhuriyetler’e ihracat yapmak üzere de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl ihracatımız 2 milyon dolar civarında olur. Ancak 2024 yılında bu rakamı 10 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Yüzde 20 dönüştürülmüş malzeme hedefi

Urban Care’in 2024 yılında sürdürülebilirlikte yeni adımlar atacağını anlatan Tavit, “Mevcutta dönüştürülebilir olan ambalajlarımızın yıl sonuna kadar minimum yüzde 20 dönüştürülmüş malzeme ile üretilmesi ve ürün kolilerinde de dönüştürülmüş ambalaja geçmek sürdürülebilirlik temelinde kısa vadeli hedeflerimiz arasında yer alıyor” dedi.