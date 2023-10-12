“Üretimde destek artırılıp arıcılık teşvik edilmeli”

Müjde DEMİR

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, Tarım Bakanlığı tarafından her yıl kovan başına 8-10 kilo verilen besleme şeker desteğinin kesilmesi, kuraklık, girdi maliyetlerinin artması ve pazarlamada yaşanan sorunlar nedeniyle bu yıl ki bal üretiminin yüzde 30’lara düştüğünü bu sebeple üreticilerin mesleği bırakma noktasına geldiğine dikkat çekerek, arıcılığın teşvik edilmesi için, besleme şeker, mazot ve nakliye desteği beklediklerini aktardı.

Birliğin mevcut üye sayısının 4 bin ve birlik arıcılarına ait koloni sayısının ise yaklaşık 375 bin civarında olduğunu kaydeden Kurt, geçen yıl 2 bin 720 işletmede ki her bir koloniden 9,50 kilogram verim, 3 bin 295 ton bal ve 285 ton balmumu üretildiğine dikkat çekti. Bu yıl ise girdi maliyetlerinin yüzde 300 artması nedeniyle bal üretiminde yüzde 70 oranında azalma yaşandığına dikkat çeken Kurt, üreticilerin kendi ballarını pazarlama sorunu yaşarken piyasadaki sahte balların raflarda yer aldığına vurgu yaptı.

“Arıcılığı bırakacak çok sayıda üreticimiz var”

Geçen yıla oranla bu yılki bal üretiminde yüzde 70 oranında düşüş yaşandığını ifade eden Eğriçayır Arı Ürünleri sahibi Celal Çay, üretim miktarındaki düşüşü, küresel iklim değişikliği ve ülkemizde yaşanan kuraklığı sebep olarak gösterdi.

Çay, “Kışın kar yağmaması, baharda çiçeklerin açılmamasından dolayı verim kapasitesinde düşüklük yaşandı. Geçtiğimiz yılki gibi kuraklık birkaç yıl daha devam ederse arıcılığı bırakacak çok sayıda üreticimiz var, devletimiz, destek miktarlarını artırarak arıcılığı teşvik etmelidir” diye konuştu.