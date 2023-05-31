Usta aramaya EVJET ile çözüm

Evjet.com, ev ve ofis gibi yaşam alanlarında meydana gelen arızalara, alanında uzman, profesyonel ve güvenilir ustalarıyla; garantili, hızlı, güvenli ve ekonomik çözümler sunuyor. “Ev lerimizde ve ofislerimizde meydana gelen arızalar karşısında bazen çaresiz kalabiliyoruz.

Çünkü usta bulmak, özellikle de işinin ehli bir usta bulmak oldukça zor” diyen Üçay Grup ArGe Direktörü Volkan Demir, “Son kullanıcılara, yaşam alanlarında meydana gelen ve profesyonellik gerektiren arızaların çözümünde destek sağlayan şirketimiz ‘EVJET’i kurduk.

Evinizde ve ofisinizde herhangi bir arızayla karşılaştığınızda, www.evjet.com adresin den sadece tek tıkla EVJET hizmetlerine erişebilir, arızanın çözümü için profesyonel ustalarımızdan destek talebinde bulunabilir ve hizmet bedelini online olarak kredi kartıyla ödeyebilirsiniz. Bu sayede doğru hizmeti, zaman kaybı yaşamadan ve çözüme dair endişe hissetmeden alabilirsiniz” diye konuştu.