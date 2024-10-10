Vedat Dalokay Sebze Hali cuma günleri kapalı olacak

Ziya İPEK

Adana Büyükşehir Be­lediyesi Hal Şube Müdürü Yasin Yüksekbaş, Haziran ayında Ada­na Kabzımallar Esnaf Odası’nın günlük işlem hacmi rakamları ve mevsimsel üretime istinaden ticari faaliyetlerini haldeki es­naflarla anket çalışması yapa­rak yeniden düzenlediğini söy­ledi.

Hal kompleksindeki 271 esnafla yapılan ankette, 230 es­nafın işlem hacminin en düşük olduğu cuma günü işletmelerin kapalı olmasını istediklerinin, 41’inin ise karşı çıktığının be­lirlendiğini anımsatan Yüksek­baş, esnaf odasının talebi üzeri­ne halin cuma günü kapatılma­sı isteğine ilişkin kararı Ticaret Bakanlığı’na ilettiklerini, bura­dan gelen cevapta ise işletmele­rin cuma günü kapatılmasının uygun olduğunun bildirildiğini kaydetti. Bu durumun sadece Vedat Dalokay Sebze ve Meyve Hali’nde geçerli olacağını anım­satan Yüksekbaş, Ceyhan, Yüre­ğir ve Kozan hallerinin ise cuma günü açık, cumartesi öğle saat­lerine kadar kapalı kalmasının süreceğini aktardı.

Bakanlıktan onay alındı

Adana Kabzımallar Esnaf Odası Onursal Başkanı Ali Bat­man da sebze halinde en az iş­lem hacminin 350-400 tonla cuma günleri yaşandığını, cu­martesi günü ise bu rakamın 3.500-4.000 tona ulaştığını ak­tardı. Sebze hali esnafıyla anket çalışmasında kararın alındığını anımsatan Batman, işletmele­rin cuma günü kapalı olmasına bakanlıktan da uygunluk kararı alındığını vurguladı.

Vedat Dalokay Sebze Meyve Hali, daha önce cuma günü sa­at 22.00’de kapanıyor, cumarte­si saat 12.00’de açılıyordu. Yeni uygulama ile sebze hali yalnız­ca Cuma günü tam gün kapalı kalacak.

Bu arada, Adana Büyükşehir Belediyesi Hal Şube Müdürü Yasin Yüksekbaş, karar kapsa­mında halin 11 Ekim cuma günü kapalı olacağını duyurdu.