Vedat Dalokay Sebze Hali cuma günleri kapalı olacak
Adana’nın en büyük sebze-meyve işlem hacmine sahip Vedat Dalokay Yaş Sebze Meyve Hali, bu haftadan itibaren artık cuma günleri kapalı olacak.
Ziya İPEK
Adana Büyükşehir Belediyesi Hal Şube Müdürü Yasin Yüksekbaş, Haziran ayında Adana Kabzımallar Esnaf Odası’nın günlük işlem hacmi rakamları ve mevsimsel üretime istinaden ticari faaliyetlerini haldeki esnaflarla anket çalışması yaparak yeniden düzenlediğini söyledi.
Hal kompleksindeki 271 esnafla yapılan ankette, 230 esnafın işlem hacminin en düşük olduğu cuma günü işletmelerin kapalı olmasını istediklerinin, 41’inin ise karşı çıktığının belirlendiğini anımsatan Yüksekbaş, esnaf odasının talebi üzerine halin cuma günü kapatılması isteğine ilişkin kararı Ticaret Bakanlığı’na ilettiklerini, buradan gelen cevapta ise işletmelerin cuma günü kapatılmasının uygun olduğunun bildirildiğini kaydetti. Bu durumun sadece Vedat Dalokay Sebze ve Meyve Hali’nde geçerli olacağını anımsatan Yüksekbaş, Ceyhan, Yüreğir ve Kozan hallerinin ise cuma günü açık, cumartesi öğle saatlerine kadar kapalı kalmasının süreceğini aktardı.
Bakanlıktan onay alındı
Adana Kabzımallar Esnaf Odası Onursal Başkanı Ali Batman da sebze halinde en az işlem hacminin 350-400 tonla cuma günleri yaşandığını, cumartesi günü ise bu rakamın 3.500-4.000 tona ulaştığını aktardı. Sebze hali esnafıyla anket çalışmasında kararın alındığını anımsatan Batman, işletmelerin cuma günü kapalı olmasına bakanlıktan da uygunluk kararı alındığını vurguladı.
Vedat Dalokay Sebze Meyve Hali, daha önce cuma günü saat 22.00’de kapanıyor, cumartesi saat 12.00’de açılıyordu. Yeni uygulama ile sebze hali yalnızca Cuma günü tam gün kapalı kalacak.
Bu arada, Adana Büyükşehir Belediyesi Hal Şube Müdürü Yasin Yüksekbaş, karar kapsamında halin 11 Ekim cuma günü kapalı olacağını duyurdu.