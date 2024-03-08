Vestel, 43 kadın teknisyeniyle sahada

Başak Nur GÖKÇAM

Yetkili servislerdeki ‘erkek mesleği’ algısını kaldırmak üzere 2019 yılında ‘Vestel Servis Akademi’ altında Kadın Teknisyen Eğitim Projesi’ni hayata geçiren Vestel, yetkili servislerinde çalışan müşteri temsilcilerine teknisyenlik eğitimi verdi.

Bu sayede satış sonrası teknik destek ekiplerinde çalışma imkanı sunan şirket, proje kapsamında 2023 yılı sonunda 88 kadın teknisyen adayının eğitimini başarıyla tamamladı ve adaylardan 43 kadını sahada aktif göreve başlattı. Proje ile mevcut mavi yaka kadın çalışanlar arasından teknik lise mezunu olmayanlar için Manisa Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği gerçekleştirme hazırlığında olan Vestel, teknik eğitim programıyla, içerideki teknisyen ihtiyacı doğrultusunda kadın teknisyen yetiştirilmesini ve görevlendirilmesini amaçlıyor.

Firma genelinde kadın çalışan oranının yüzde 35 olduğu bilgisini veren Vestel Pazarlama Genel Müdürü Duygu Badem Uylukçuoğlu, “2030 yılına kadar toplam kadın çalışanımızın yüzde 40’a ulaşmasını hedefliyoruz. Şirketimizin mevcut üst düzey kadın yönetici oranı yüzde 17, pazarlama alanında görev alan kadınların oranı ise yüzde 70. Önümüzdeki 5 yılda kadın oranı ivmelenerek artmaya devam edecek. Çünkü kadın ağırlıklı bir altyapı oluşturuyoruz” dedi.

“600 bayinin yüzde 5’ini aktif kadınlar oluşturuyor”

Şirket bünyesindeki 600 bayinin yüzde 5’ini aktif kadın bayilerin oluşturduğu bilgisini veren Duygu Badem Uylukçuoğlu, “Önümüzdeki dönemde Vestel satış noktaları için de girişimci kadınlar özelinde ayrı bir çalışma hazırlığı içindeyiz. Bu bayi gibi değil de, beyaz yaka mantığında olacak. Büyük sermayesi olmayan ama toplumda da bir şey yapmak isteyen kadınlar için proje geliştireceğiz” diye konuştu.

KAGİDER ile fırsat eşitliği modeli üzerinde çalıştıklarını belirten Uylukçuoğlu, “Sosyal faydaya dönüş iş birliklerimiz oluyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile kadın konuk evi projesi yürütüyoruz. 2021 yılında başladığımız bu proje ile önce konuk evlerine destek sağlıyoruz, beraberinde de konuk evinden ayrılan ve kendi hayatını kuran kadınlarımızın evdeki elektronik, beyaz eşya eksiklerini gideriyoruz” bilgisini verdi.

Ürünlerin yüzde 65’i ‘bağlı cihaz’

Vestel’in ESG sürdürülebilirlik endeksinde üretim ve teknoloji alanında dünyada 2’nci sırada yer aldığı bilgisini veren Uylukçuoğlu, “Ürünlerimizin yüzde 65’i internete bağlı cihazlardan oluşuyor. Bu Türkiye ortalamasının çok üzerinde. Artık insanlar evlerindeki tüketimi de görüyor. Böyle olunca da enerji ve su tüketimi kontrol edilebilir hale geliyor çünkü daha tasarruflu program önerisinde bulunma imkanımız doğuyor” dedi.

İhracatta hedefimiz 3 kıtaya açılmak”

Ciroyu üç yılda dolar bazında ikiye katlamayı hedeflediklerinin altını çizen Duygu Badem Uylukçuoğlu, “Şu anda ihracatımızın çok büyük bir kısmı Avrupa’da ama ihracatta hedefimiz ABD, Afrika ve Asya’ya da yayılmak yönünde. Yani gerçek anlamda tüm dünyada global teknoloji devi olmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde, Vestel markası ve Vestel’e ait yerli markalarımızı farklı pazarlarda büyütmek üzerine de strateji geliştiriyoruz” ifadelerinde bulundu.

“Spor yatırımları devam ediyor”

Vestel’in spor yatırımlarının da devam ettiğine ayrıca vurgu yapan Uylukçuoğlu, “Uzun yıllardır voleybol, futbol, cimnastik, hentbol ve yelken dallarına destekte bulunuyoruz. 8 Mart 2021 tarihinde duyurulan Türkiye Jimnastik Federasyonu ve Ritmik Cimnastik Takımları Ana Sponsorluğu devam ediyor” diye de ekledi.