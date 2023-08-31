Yapay resif ile yapay balık yuvaları artacak

Müjde DEMİR

Denizlerin ısınması ve yoğun avcılıktan kaynaklı yapay balık yuvalarına ihtiyaç duyulması sebebiyle, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından onaylanan, “Yapay Resif Bloklarının İmal Edilmesi ve Deniz Tabanına Yerleştirilmesi Projesi” Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da hayata geçirildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı, “Geçen yıl 796 adet 1.5 tonluk kutuyu denize attık.

Bu yıl ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Liman Başkanlığı ve Mersin Üniversite Su Fakültesi ile birlikte, balık yuvalarının oluşumu, gelişimi, yosunlaşmasının olup olmadığını öğrenmek amacıyla incelemelerde bulunduk. Bilimsel anlamda da herhangi bir problem ile karşılaşmadık. Bizler Deniz tabanına yapay resifleri yerleştirirken, kumlara ve çamura gömülmemesi için yeraltı taraması yaparak doğru noktaları belirledik. Mersin’den sonra Adana’da da bu tür çalışmalar yapıldı. Denizcilik alanında güzel bir proje oldu.

Kaynak bulunduğu sürece projelerimiz devam edecektir” dedi. Abalı ayrıca, dalış turizmine ve balıkçılığa katkı sağlamak için Mersin sahilinde uygun bir yerde amforalarla yapay resifler yapmak amacıyla bir proje geliştirdiklerini ve yakın zamanda da yapımına başlamayı planladıklarını belirtti.

“Kaçak avcıların izindeyiz”

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ait tekne filosunun denetim noktasında kaçak balıkçılığı engellemek amacıyla yenilendiğini belirten Arif Abalı, “Bizler denizlerde kaçak av takibinden, karaya çıkış ve satış noktalarına kadar denetimler gerçekleştiriyoruz. İl müdürlüğümüze yeni aldığımız hız teknesini suya indirdik. Teknemiz ile kaçak avlanan balıkçılarımızı tespit edeceğiz. Mersin’de av kaçakçılığı çok fazla değil. Fakat tedbiri elden bırakmamak için her türlü denetimlerimiz devam edecek” dedi.

Habitat yaratılması amaçlanıyor

Mersin Körfezi’ndeki yapay resif çalışmalarına ilişkin bilgi veren ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Devrim Tezcan da, “Kıyısal ekosistemlerin korunması ve restore edilmesi için dünyada birçok yerde yapay resif oluşturuluyor. Yapay resiflerin temel hedefi balık ve diğer canlı türlerinin kullanabileceği habitatlar yaratmaktır. Yapay resifler kimi yerlerde doğal taşlarla, kimi yerlerde insanlar tarafından üretilen değişik geometrilere sahip beton bloklar dökülerek oluşturulmaktadır” diye konuştu.

Bitkiler, yumuşakçalar ve kaya balıkları tercih ediyor

Proje kapsamında Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2022 yılında Mersin ili Erdemli ilçesinde yer alan Alata sahiline yapay resifler bırakıldığını söyleyen Tezcan, “Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün paydaş olarak yer aldığı bu uygulama öncesi çalışma sahası deniz taban yapıları yandan taramalı sonar ile incelenmiş, alınan deniz tabanı çökel örneklerinin tane boyu analizleri yapılmıştır. Erdemli limanında üretilen 796 adet geleneksel içi boş küp şekilli resifler öbekler halinde deniz tabanına yerleştirilmiştir.

Bu öbeklerden üç tanesi 15 metre derinlik konturuna, diğer üç tanesi ise 20 metre derinlik konturuna denk gelecek şekilde konulmuştur. Uygulama sonrasında da resiflerden elde edilen görüntüler incelenerek deniz canlılarınca tercih edilme durumları incelenmiştir. Bu resiflerin özellikle bitkiler, deniz yumuşakçaları (istiridyegiller) ve farklı türlere ait kaya balıklarının tarafından tercih edildiği görülmüştür” bilgisini verdi.

Akdeniz Meyve Sineği ile mücadelede tuzak projesi

Akdeniz Bölgesi’nde özellikle turunçgil üreticilerinin en büyük sorunlarından biri de ‘Akdeniz Meyve Sineği’. Yoğun dönemlerde mücadele gerçekleşmediğinde yüzde 80’e varan ekonomik kayıplara neden olan bu böcek türü, ülkemizde Akdeniz’e kıyı olan birçok şehirdeki meyveye de zarar vermektedir.

Akdeniz Meyve Sineği’nin Mersinli çiftçilere tanıtılmasının yanı sıra sinekle nasıl mücadele edileceğini anlatmak amacıyla tuzak projesi gerçekleştirdiklerini de paylaşan Mersin Tarım ve Orman İl Müdürü Arif Abalı, proje çerçevesinde ilk yıl yaklaşık 3 milyon TL tutarındaki tuzakları çiftçilere dağıtarak, verimli sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Sıcaklık 16 dereceyi geçer geçmez acil ilaçlama yapılmalı

Akdeniz Meyve Sineğinin, turunçgiller başta olmak üzere zeytin, dut, bağ, nar, muz, zakkum, yerfıstığı, balkabağı, kavun, karpuz ve pek çok süs bitkisine zarar verdiğine vurgu yapan Abalı, Kimyasal mücadele yöntemlerine de değinerek, “Ağustos ayı sonu eylül ayı başlarında turunçgil bahçelerine, özellikle erkenci çeşit olan satsuma mandarinleri olgunlaşmadan önce mutlaka tuzak asılarak Akdeniz meyve sineği çıkışı kontrolü yapılmalıdır.

Sineğin tespitinden sonra meyveler vurma olgunluğuna erişmişse (dipten itibaren sararma başlamışsa) ve sıcaklıklar 16 derecenin üzerindeyse derhal ilaçlamaya geçilmelidir. İlaçlamayı takiben tuzaklarda yine sinek görülüyorsa 7-10 gün ara ile hasada 10 gün kalıncaya kadar ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük ortalama sıcaklıklar 16 derecenin altına düştüğünde ilaçlama gerekmez. Limon bahçelerinde ilaçlamaya gerek duyulmaz” dedi.