"Yapı ürünlerindeki artış sektörü olumsuz etkiledi"

Müjde DEMİR

Bina inşaat maliyetlerinin Mart 2023’te, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62,94, yapı malzemeleri yüzde 50,49, işçilik yüzde 105,16 oranında artış gösterdiğini belirten Ak, "Maliyet artışları yeni konut fiyatları başta olmak üzere tüm inşaat sektöründeki fiyatları yukarı çeken bir etmen olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Barbaros Ak ayrıca “İnşaat yapı malzemelerinin büyük çoğunluğunun hammaddesi yurt dışı kaynaklıdır. Döviz ve dolar endeksine bağlı olarak fiyatlar da sürekli olarak değişiyor” dedi.

Konut arzının yetersiz kalması fiyatları artırdı

Son 3 yıldır, ciddi artışların görülmeye başlandığı kaydeden Barbaros Ak, “Gayrimenkul fiyatları ülkemizde yaşanan göçmen akınıyla yükselmeye devam etti. Sonrasında imar planındaki eksikliklerden ötürü gayrimenkul sayısında azalma yaşandı.

Gayrimenkul sayısı azaldığı için başvuru çok fakat arz yok. İstatistik olarak baktığımızda Mersin’deki gayrimenkuller hiç beklenmedik oranda arttı. Gayrimenkul fiyatlarında görülen bu artışlar kent değerinin artması açısından iyi fakat vatandaşın alım gücü olmadığı zaman denge kurulamıyor” ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarını da değerlendiren Barbaros Ak, Mayıs 2023’te, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 azalış göstererek 27 bin 476 olduğunu, toplam konut satışları içinde ipotekli satış payının yüzde 24 olarak gerçekleştiğini kaydetti. Barbaros Ak konuşmasına şöyle sürdü: “Konut arzının mevcut talebe gecikmeli ve yetersiz cevap vermesi başta satış fiyatları olmak üzere kiralar dahil tüm değerleri yukarıya itmektedir.

Yaşadığımız 6 Şubat 2023’te gerçekleşen deprem felaketi sebebiyle artan konut talebi de barınma sorununun artışına sebep olan faktörlerden biri olarak görülmektedir. Yakın coğrafyalardaki gelişmelerin de etkisiyle yabancı talebi azalarak devam etmektedir.

Türkiye’nin inşaat mühendisi ihtiyacı var

Her 10 mühendisten 3’ünün işsiz olduğuna dikkat çeken Barbaros Ak, kadın inşaat mühendislerinin de yüzde 47,1’nini işsiz olduğunu söyledi. Gülçin Barbaros Ak, resmi rakamlar dikkate alındığında, inşaat mühendisi işsizliğine tezat olacak şekilde Türkiye’nin inşaat mühendisi ihtiyacının bulunduğunu belirtti.