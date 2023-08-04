Yaşar Kahya: Örgütlenirsek tüketici daha ucuz et yiyecektir

Ziya İPEK

Hayvancılıkta yaşanan gerilemenin 7-8 seneden bu yana sürdüğünü dile getiren Kahya, bu alanla ilgili alınan kararların sahada uygulanma imkânı olup olmadığının da ölçülmediğini bildirdi.

Avrupa Birliği’nin IPARD adındaki projeyle hayvancılık işletmelerini desteklediğini ancak arsanın imarlı, arazinin tapusunun olması ve yolu bulunması gibi çok sayıda zor koşullar öne sürdüğünü dile getiren Kahya, bazı ülkelerin bu zor şartları tartışarak aştıklarını ve hayvancılığı ayağa kaldırdıklarını anımsattı.

IPARD desteklerinin Türkiye’ye de geldiğini ancak uygulamaların hayata geçmediğini kaydeden Kahya şöyle devam etti: “Adana’da hayvancılığın yapıldığı mahallelerden Çelemli’de çok zor şartlarda 5 tane inekle evini geçindiren insanlar var. Bunları tespit edin, gösterecekleri uygun bir yere 15-20 başlık ahır yapın. Hatta yanına sağım sistemi kurdurun. Bu insanları teknolojiyle tanıştırın ve hayvancılık yaptırın.

Bunlar yeni hayvancı değil. Her hayvancılık krizi geldiğinde yeni hayvancılar ürettik. İşte Türkiye'nin hayvancılığının bugün bu noktaya gelmesinin olumsuzluklarının sebeplerinden biri budur.” Kahya, daha önce 70 üreticinin olduğu ve 10 ton süt elde edilen Çelemli’de bugün 5 üreticinin kaldığını, bu köydeki kooperatifin çevredeki köylerle birlikte 2 ton sütü ancak toplayabildiğini belirtti.