YASED, COP28’e özel program başlattı

Öte yandan, 10 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 12.00’de, Dubai’deki Türkiye Pavilyonu’nda COP28’e katılan YASED üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilecek. Konuya ilişkin açıklama yapan YASED Başkanı Engin Aksoy, dernek bünyesinde faaliyet gösteren Sürdürülebilir Kalkınma-Yeşil Dönüşüm Platformu ile üyelerin sürdürülebilirlik girişimlerine katkıda bulunduklarını hatırlattı.

Aksoy, “Türkiye’de bu dönüşüm için yatırım ihtiyacı çok yüksek. Dönüşümün önemli bir ayağının özel sektör tarafından gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilinciyle, mevzuat çalışmalarının ve politikaların desteklenmesi, küresel gündemin takip edilmesi, YASED üyelerinin sürdürülebilirlik taahhütlerinin ve iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması ile yeşil teknoloji odağında iş birliklerinin geliştirilmesi için var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.

“Sürdürülebilir kalkınma, en güçlü kasımız”

Webinar’ın ilk gününde konuşan Güven Sak da, 2015 yılında Paris Anlaşmasıyla bağlayıcı hedefler yerine ülkelerin kendi taahhütlerini ortaya koymaya başlamasıyla, COP sürecinin hız kazandığını söyledi. Sak, Afrika zirvesi olan COP27’de kayıp ve zarar konusunda kazanımlar beklenirken bu beklentilerin COP28’e de taşındığını hatırlatarak, Küresel Durum Değerlendirmesi’nin ilk kez yapılacak olmasının COP28’in en önemli gelişmelerinden biri olduğunu belirtti.