Yatırımcı, Kahramanmaraş’ın potansiyeline güveniyor

Ziya İPEK

Buluntu, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, geçen yıl Kahramanmaraş’ta 217 yatırım teşvik belgesi alındığını, yatırım teşvik belgesi tutarlarının toplam tutarının 32 milyar liraya ulaştığına dikkat çekerek, bu durumun yatırımcıların şehre olan güvenini göstererek, potansiyelini açığa çıkardığını bildirdi.

Kahramanmaraş’ın birçok sektörde Türkiye’nin lider üretim merkezi olduğuna dikkat çeken Mustafa Buluntu, şehrin; Türkiye’nin metal mutfak eşyaları üretiminin yüzde 60’ını, pamuk ipliği üretiminin yüzde 40’ını, örme mensucat üretiminin yüzde 30’unu, denim mensucat üretiminin yüzde 25’ini, dokuma mensucat üretiminin yüzde 20’sini, kâğıt üretiminin yüzde 20’sini ve çimento üretiminin yüzde 10’unu karşıladıklarını vurguladı.

Mücevher işlemeciliği ve kadın ayakkabısı üretiminde de ülkemizin ikinci büyük üretim merkezi olduklarına işaret eden Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş’ta yılda 6 bin ton tatlı su balığı üretimi de gerçekleştirildiğini, ayrıca şehrin dondurması ve kırmızı biberi ile ünlü olduğunu aktardı.

Mustafa Buluntu, 2022 verilerine göre, Kahramanmaraş’taki şirketlerden 12’sinin İstanbul Sanayi Odası (İSO) İlk 500’de, 15 şirketin ise İSO İkinci 500’de yer alarak, büyük başarı elde ettiklerini kaydetti. 6 Şubat 2023’te büyük acı ve yıkımların yaşandığı ve 11 ilin etkilendiği büyük depremin merkez üssünün Kahramanmaraş olduğunu anımsatan Mustafa Buluntu, depremin büyük acılarla birlikte psikolojik ve sosyal hayatı olumsuz etkilediğini, üretim ve ticari hayatta çok büyük kayıplara yol açtığını bildirdi.

Buluntu, şunları kaydetti: “Deprem felaketinden etkilenen illerin başında geliyoruz. Şehirdeki 30 bine yakın esnaf çok fazla etkilendi. Bu durum, ekonomik anlamda da ağır hasara yol açtı. Organize sanayi bölgelerinde yüzde 60-70 oranında ciddi hasarlar oluştu. Yıkılan fabrikalar, hasar gören makineler ve istihdamdaki kayıplar sebebiyle üretimlerde aksamalar yaşandı.

Kahramanmaraş, küresel ticarette yaşanan daralmaların da getirdiği olumsuzluklarla birlikte ortaya çıkan tabloyu 2023 yılında 1 milyar doların üzerindeki ihracatla aşmayı başardı. Yaralarımızı hep birlikte sarmak ve hasarımızı onarmak için çabamız sürüyor. Gerek sanayiciye gerekse ticaret erbabına yönelik atılan kolaylaştırıcı adımlar, teşvik ve desteklerle önemli mesafe katettiğimizi biliyoruz. Sanayicimiz ve esnafımız için bundan sonra da elimizden gelenin fazlasını yapmanın çabasında olacağız.”

“TUSAŞ’ın Uçak Parçası Üretim Tesisi, 100 yılın yatırımıdır”

Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kaldırılması yolundaki çalışmaların yanında, şehri savunma sanayinin önemli merkezlerinden biri haline dönüştürecek Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin (TUSAŞ) Uçak Parçası Üretim Tesisi ile güç kazanacaklarını kaydeden Mustafa Buluntu, “Bu yatırım, sadece birkaç yılın değil, belki de 100 yılın yatırımı olarak değerlendirilmelidir. Çünkü bu yatırımın etkileri, sadece bugün ile sınırlı kalmayacak, gelecek kuşaklara da yansıyacaktır” diye konuştu.

Buluntu, TUSAŞ’ın Kahramanmaraş’a yapacağı yatırımların ilk etabı olarak Türkoğlu Organize Sanayi Bölgesi’nde 3 yıllığına kiralanan binada, altyapı, makina ve ekipman kurulumunda son aşamaya gelindiğini, uçak ve helikopter parçası üretimi yapılacak tesiste ilk aşamada TUSAŞ tarafından eğitimden geçirilen 100 kişinin istihdamının sağlanmasının hedeflendiğini aktardı.

Buluntu şöyle konuştu: “Savunma sanayimizin lokomotif şirketi olan TUSAŞ’ın şehrimizde kurduğu Uçak Parçası Üretim Tesisi, yeni bir yatırım olmanın çok ötesinde Kahramanmaraş için bir dönüm noktasıdır. Kahramanmaraş Sanayi ve Ticaret Odası’nın TUSAŞ ile hayata geçirdiği iş birliği protokolünü önemsiyoruz.

Bu sayede TUSAŞ’ın teknolojik uzmanlığına erişim sağlayıp, yerel işletmelerin gelişimine katkıda bulunacağız. İş birliği sayesinde bölge ekonomisinin çeşitlenmesi ve istihdam olanaklarının artırılması da mümkün olacaktır. Ayrıca, bu yatırımla, ilimiz imalat sanayindeki teknoloji seviyesi de artacaktır, Kahramanmaraş metal işlemedeki potansiyelinin yanında yazılım ve bilişim sektöründeki potansiyelini gösterecektir.

Yatırımın bölge ekonomisine yeni fırsatlar sunma potansiyelini artıracağına inanıyoruz. İnsansız Hava Aracı Anka’nın da aralarında olduğu hava araçlarının parçaları burada üretilecek ve İstiklal Üniversitesi Havacılık Meslek Yüksekokulu marifetiyle de sektörün kalifiye eleman ihtiyacı karşılanacak.”

Kahramanmaraş deprem bölgeleri özelinde ihracatta zirvede

Depremin gerçekleştiği ve en ağır etkilerinin yaşandığı 2023 yılı Şubat ayında 11 ilde ihracat, 2022 yılının Şubat ayına göre yüzde 42 oranında düştü.

2024 Şubat ayında 2023 yılı Şubat ayına göre yüzde 77,2, deprem öncesi 2022 yılı şubat ayına göre ise yüzde 3,2 oranında artış gerçekleşti. 2024 yılı Şubat ayında ihracat artışı en yüksek olan il yüzde 130,9’luk artışla Kahramanmaraş olurken, onu sırasıyla yüzde 127,5’lik artış ile Hatay ve yüzde 111,1’lik artış ile Osmaniye takip etti.

Diğer taraftan Türkiye genelinde 100 milyon dolar ihracat yapan iller arasında Kahramanmaraş, Yalova’dan sonra, geçen yılın aynı ayına göre en fazla ihracat artışı gerçekleştiren il oldu.

“İhracattaki başarımız iş dünyamızın kararlılığı sayesinde oldu”

Şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şunları söyledi: “Ticaret Bakanlığımız tarafından 11 Mart’ta açıklanan faaliyet illerine göre ihracat rakamlarında da önemli bir başarı gösterdik. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 130,9’luk bir artışla ihracatımızı 50 milyon dolardan 101 milyon dolara çıkarmayı başardık.

Bu sonuç, Kahramanmaraş’ın ekonomik potansiyelinin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Bu başarı, sadece rakamlarla ölçülebilecek bir durum değil; aynı zamanda şehrimizin girişimci ruhu ve iş dünyasının kararlılığı sayesinde gerçekleşmiştir.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak, iş dünyamızın her kademesindeki çalışanlarımıza, üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Onların özverili çalışmaları ve kararlılığı olmadan, bu başarıya ulaşmamız mümkün olmazdı.”